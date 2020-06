Crit d'alerta de l'OMS: la pandèmia està empitjorant globalment

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha alertat aquest dijous que la pandèmia de la Covid-19 està empitjorant globalment, malgrat la millora a Europa, que entre el març i el maig va ser l'epicentre de la pandèmia.Una de les dades que més preocupa a l'organització: diumenge es va registrar l'increment més gran de contagis de coronavirus en un sol dia, 183.020 nous positius. D'aquests, més de 116.000 es van detectar al continent americà, considerat el nou focus de l'expansió mundial de la malaltia. "El virus continua circulant i és mortal", ha assegurat el director general de l'organització, Tedros Adhanom, durant una compareixença a l'Eurocambra.L'OMS ha insistit que no és el moment d'abaixar la guàrdia i ha instat als governs europeus a mantenir mesures de prevenció per evitar nous contagis de coronavirus, malgrat la sensació d'estabilitat generalitzada arreu del continent.Aquest mateix dijous, l'OMS ha enviat una altra advertència als estats europeus: en alguns indrets, els contagis han augmentat des de l'inici del desconfinament . L'OMS demana, per sobre de tot, prudència. Malgrat això, sí que celebra que Espanya, Alemanya i Polònia hagin reaccionat "ràpidament a rebrots perillosos".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor