Un escalador, ferit per l'impacte d'un llamp al Pedraforca

#bomberscat hem treballat en el rescat d'un escalador ferit per un llamp al Pedraforca, a Gòsol.

Hem activat 2 helicòpters amb #GRAE i un metge del @semgencat i 3 dotacions terrestres (avís 16.00h) pic.twitter.com/YItNUSgYfT — Bombers (@bomberscat) June 25, 2020

Els Bombers de la Generalitat han rescat un escalador ferit per un llamp al Pedraforca, al terme municipal de Gòsol. El cos d'emergències ha activat tres dotacions terrestres i dos helicòpters del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) amb un metge del SEM, segons ha informat aquesta tarda. L'avís s'ha rebut a les 4 de la tarda.El ferit ha estat evacuat amb l'helicòpter dels Bombers fins al camp de futbol de Saldes on l'esperava l'helicòpter del SEM per fer el seu trasllat. L'altre helicòpter de Bombers ha evacuat els acompanyants de l'escalador perquè a la zona hi havia tempesta i era perillós, han afirmat fonts dels Bombers.

