Reclamen al govern de Colau un reallotjament «digne» per a les famílies i menors desallotjats a Sants

Les famílies desallotjades aquest dijous al matí del bloc ocupat Ca la Cristina al barri de Sants de Barcelona reclamen reallotjaments "dignes" a l'Ajuntament de Barcelona. En una roda de premsa davant de la seu del districte de Sants-Montjuïc, al carrer Creu Coberta, el Grup d'Habitatge de Sants (GHAS) ha assegurat que fins ara el consistori els ha ofert allotjament temporal en pensions fins al dilluns que ve.Fonts municipals consultades perexpliquen que quatre famílies, dues de les quals amb menors d'edat, ja han estat reallotjades en un d'aquests equipaments d'urgència, sense concretar fins quan s'hi podran quedar. Segons l'Ajuntament, una altra família ha rebutjat l'opció i una altra ja disposava d'alternativa habitacional temporal. "Hem derivat els casos als serveis socials perquè es faci continuïtat de l'assignació de l'allotjament d'urgència o es millori l'opció i no quedi ningú al carrer"", diuen les fonts municipals.Durant la roda de premsa, el GHAS ha reivindicat Ca la Cristina com un espai feminista. El bloc va ser ocupat els dies previs al 8-M per sindicats d'habitatge i col·lectius feministes. "Les dones som les més precaritzades i això es reflecteix en l'accés a l'habitatge", ha afirmat avui una de les dones desallotjades.Les dones critiquen l'opció que els ofereix l'Ajuntament, ja que les pensions temporals que el consistori ha posat sobre la taula són al districte d'Horta-Guinardó. "Això separa la comunitat i trenca la realitat dels nens", defensen. "Per què no ens poden reallotjar en algun dels hotels buits que hi ha a Sants?", pregunten, alhora que reclamen a l'Ajuntament que el feminisme "deixi de ser un lema i es converteixi en una realitat".La política de reallotjament de famílies desnonades o en situació d'emergència habitaconal de l'Ajuntament de Barcelona és en el punt de mira dels grups en defensa del dret a l'habitatge des de fa temps. A finals del 2019, van liderar una campanya per exigir al consistori -però també a la Generalitat i l'Estat- més recursos per allotjaments "dignes".Normalment aquests allotjaments són pensions que rara vegada reuneixen les condicions perquè hi pugui viure una família i, a més, l'estada en aquests equipaments s'acostuma a allargar més del previst. El 2018, últimes dades disponibles, els usuaris d'aquests allotjaments temporals hi van passar 173 dies de mitjana La roda de premsa del GHAS ha acabat amb el tall del carrer Creu Coberta, davant la seu del districte i amb una manifestació improvisada que ha recorregut diversos carrers de Sants.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor