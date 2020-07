El cas dels Jordis lesiona la imatge internacional de la justícia espanyola

1.000 dies després, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart continuen a la presó complint la condemna de nou anys imposada pel Tribunal Suprem per un delicte de sedició. De res han servit els diversos i reiterats pronunciaments d'ONG i organismes internacionals pels drets humans, que n'han exigit l'alliberament. El govern espanyol, tot i el canvi de color a la Moncloa, no ha fet cap concessió en relació als presos polítics.La Fiscalia, molt bel·ligerant contra els líders independentistes tot i els intents de Pedro Sánchez de calmar-la, s'oposa a qualsevol mesura de flexibilització de la condemna. I la justícia espanyola, empoderada després d'anys de judicialització de la política, no accepta que cap organisme internacional qüestioni les seves decisions en relació al procés independentista.Per tot plegat, el cas dels Jordis ha eixamplat la bretxa entre la justícia a l'Estat i les ONG en defensa dels drets humans. En aquest miler de jornades de presó, han estat diverses les organitzacions que s'han pronunciat per reclamar l'alliberament dels dos líders independentistes.Organismes com diversos grups de treball de l'ONU o organitzacions de prestigi i trajectòria com Amnistia Internacional han denunciat les vulneracions dels drets a la llibertat d'expressió i reunió pacífica, i qüestionant també el delicte de sedició, que ha servit per tancar a la presó la cúpula civil i política del procés. Més enllà d'això, però, la seva pressió no ha anat més enllà ni ha incomodat una cúpula judicial que se sent intocable prengui la decisió que prengui.Repassem aquí els principals pronunciaments a favor de l'alliberament dels Jordis en aquests 1.000 dies de presó.

