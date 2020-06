Santi Vila reapareix a les xarxes per dir-hi la seva sobre el suplicatori de Laura Borràs

La @LauraBorras va ser directiva Meva. Més enllà de coincidències o discrepàncies tàctiques, no dubto gens de la seva honestedat. pic.twitter.com/Aj67eHGouu — Santi Vila (@SantiVila) June 25, 2020

Gràcies, Conseller Vila! Que en moments en què es qüestiona la teva professionalitat algú que ha treballat amb tu i ha estat el teu cap faci una defensa de la teva honorabilitat s’agraeix molt. Molt. — Laura Borràs 🎗 (@LauraBorras) June 25, 2020

L'exconseller de Cultura i Empresa, Santi Vila, no feia cap piulada des del 17 de juliol del 2019, quan va compartir el seu article d'opinió a La Vanguardia sobre el "futur del catalanisme". Aquest dijous ha tornat a publicar a les xarxes, i ho ha fet en defensa de Laura Borràs, que ha vist com el Congrés -amb l'independentisme fragmentat- l'enviava al banc dels acusats del Suprem Vila ha explicat que la portaveu de JxCat a Madrid va ser directiva seva i ha expressat que, més enllà de "coincidències o discrepàncies tàctiques", no té cap dubte de la "seva honestedat".Borràs ha respost la piulada i ha agraït el missatge. "Que en moments en què es qüestiona la teva professionalitat, algú que ha treballat amb tu i ha estat el teu cap faci una defensa de la teva honorabilitat, s'agraeix molt", ha expressat.

