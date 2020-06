El confinament erigeix la premsa digital com a imprescindible

Un estudi de l'UPF encarregat per l' Associació de Publicacions Periòdiques en Català (APPEC) constata que l'audiència dels mitjans digitals en català s'ha disparat durant el confinament. L'interès informatiu sobre la Covid-19 ha incrementat en més del 60% l'audiència d'aquests mitjans respecte al mateix període de l'any anterior: la mitjana d'usuaris únics al març va ser de 2,6 milions respecte els 1,6 del març de 2019.Pel que fa al nombre de visites, les capçaleres digitals van passar de 32,3 milions visites al febrer a superar els 56 milions el mes de març, i 49,2 a l'abril. L'estudi també indica que el model de consum durant el confinament ha estat diferent, amb un nombre de visites més estable al llarg del dia i sense grans pics.El confinament va canviar els hàbits dels lectors i l'audiència es va repartir al llarg de tot el dia, desapareixent els pics pronunciats d'audiència de matí i vespre, resol l'estudi. Un informe que, de fet, ja estava enllestit abans de la pandèmia i que els seus autors han volgut allargar per incloure aquest període excepcional.L'estudi és un encàrrec de l'APPEC per avaluar la situació i els reptes de futur d'aquest sector, i s'ha presentat aquest dijous al Parlament de Catalunya, en una audiència amb el seu president, Roger Torrent que, per motius de prevenció i sanitaris, s'ha realitzat a porta tancada.A banda de l'impacte concret de la Covid-19 en les audiències, l'estudi analitza l'estat de salut de les principals capçaleres digitals en català. D'acord amb les dades econòmiques i d'audiència, conclou que els digitals en català segueixen sumant lectors i, per tant, "hi ha un mercat digital en català".Les dades també mostren que el creixement de l'audiència està relacionat amb la intensitat informativa al país, ja que els darrers anys hi ha hagut dues puntes de creixement tant en usuaris únics com en visites i en pàgines vistes: la crisi política a Catalunya de la tardor del 2017 i ara l'emergència sanitària del coronavirus (tot i que en menor mesura probablement, segons els analistes, perquè els mitjans estudiats són referents en informació política).L'equip d'investigadors del departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra que ha elaborat l'estudi ha estat format per Reinald Besalú, Carles Pont, Joan Corbella, Lluís Codina i Eva Hernández. L'edició de l'estudi compta amb un pròleg de l'etnògraf digital Josep M. Ganyet i una introducció del president de l'APPEC, Germà Capdevila.

Estudi de l'UPF i l'APPEC sobre audiències i visibilitat dels mitjans digitals en català durant la pandèmia... by naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor