PSC i Cs eviten que l'Ajuntament de l'Hospitalet es personi en la causa dels dos regidors detinguts

El ple de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat ha rebutjat constituir una comissió de treball sobre les presumptes irregularitats en el Consell Esportiu per la qual s'investiguen dos regidors del PSC i que el consistori es personi com a acusació popular en cas de confirmar-se les sospites. Els vots contraris del PSC i l'abstenció de Cs han tombat aquest dijous la moció d'ERC, que ha rebut el suport dels comuns i el PP."Una pinça entre PSC i Cs ha volgut que no tiri endavant aquesta moció per tapar-se les vergonyes mútuament", ha etzibat el portaveu dels republicans, Antoni Garcia, en referència a unes presumptes irregularitats que també ha denunciat ERC en la gestió de l'Estadi Municipal quan presidia el CE L'Hospitalet l'actual líder local de Cs, Miguel García. Malgrat la majoria absoluta dels socialistes, l'abstenció de Cs ha estat clau, ja que els dos regidors investigats i el denunciant s'han absentat del debat i votació, cosa que deixava el PSC en minoria."Continuarem demanant transparència i que es lluiti contra tots els possibles casos de corrupció", ha insistit Garcia, que ha lamentat que no s'aprovés un text que incloïa dos punts: una comissió sobre el cas amb accés a tota la informació i que, de confirmar-se les acusacions, l'Ajuntament es personés a la causa. El republicà ha lamentat que l'alcaldessa, Núria Marín, es desmarqués del Consell Esportiu, ja que, tot i ser una entitat privada, la seva comissió directiva està controlada pels socialistes, amb sis membres triats pel govern de la ciutat i sis més per part d'entitats "i casualment la majoria són militants del PSC". El presideix, a més, el regidor d'Esports.Marín ha assegurat, per contra, que ha compartit tota la informació de què disposa quan hi ha tingut accés, i ha afirmat que no ha pogut consultar encara el sumari: "Estiguin tranquils, transparència tota la que calgui i més, no tinc res a amagar". "Em comprometo a donar totes les explicacions, arribarem fins al final", ha afegit, i ha assegurat que ella no va encarregar cap auditoria del Consell Esportiu, insistint que es tracta d'una entitat privada.El primer tinent d'alcalde, Francesc Belver, ha reclamat que es deixi avanci la causa judicial i ha afirmat que "el PSC serà inflexible davant el rastre de tots els delictes, quan es demostrin i es provin", exigint no fer "ni judicis paral·lels ni una caça de bruixes". "Ens podríem personar si tinguéssim cap sospita d'un perjudici per al consistori, però aquest teòric dany no s'ha produït", ha defensat, i ha asseverat que es podrà lliurar tota la informació de les subvencions lliurades al Consell Esportiu, però no documents privats seus.Miguel García, de Ciutadans, ha justificat la seva abstenció perquè ERC busca "rèdit polític i Antoni Garcia s'erigeix com a Cid Campeador", exigint presumpció d'innocència i negant legitimitat als republicans recordant que s'han absentat del suplicatori a Laura Borràs, que Oriol Junqueras va ser condemnat també per malversació i que la conseller de Salut, Alba Vergés, va tancar un contracte milionari amb Ferrovial. Comuns i PP, al seu torn, han emès crítiques a la manca de transparència de l'equip de govern i han exigit "tolerància zero amb la corrupció" i tenir accés a tota la documentació.En un punt anterior del ple, Antoni Garcia havia lamentat que, malgrat la gravetat de les acusacions i que se li havien traslladat sospites prèvies d'irregularitats, Marín va "amagar la detenció de regidors, ha negat la documentació i va trigar dos dies a compartir informació". "Exigim llums i taquígrafs i depuri responsabilitats si es confirmen els delictes", ha apuntat, i ha reclamat més transparència amb els comptes del Consell Esportiu."Demani el que cregui convenient i ho facilitarem", ha respost Marín, que ha subratllat que "el Consell Esportiu és una cosa i l'Ajuntament de l'Hospitalet, una altra", motiu pel qual ha instat a demanar a l'organisme la seva informació i no al consistori. El primer tinent d'alcalde, Francesc Belver, ha assegurat que s'ha facilitat "la informació des del minut 1" i que l'alcaldessa "va remetre a la jutge els documents que va rebre de Graells" i ha etzibat: "Lliçons de transparència, ni una!".Els investigats al partit que governa amb majoria absoluta la segona ciutat de Catalunya són el tinent d'alcaldia d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Cristian Alcázar, i el regidor d'Esports, Cris Plaza, a més del director del Consell Esportiu de l'Hospitalet, Edu Galí, els quals van ser detinguts i posteriorment posats en llibertat fa dues setmanes . Es dona el cas que la denúncia la va presentar el tinent d'alcalde d'Educació, Esports i Joventut, Jaume Graells , també del PSC.Tots tres investigats ho estan sent per presumptes delictes de desviació de subvencions públiques, malversació, falsedat documental i blanqueig de capitals en la gestió del Consell Esportiu. En concret, Graells assegura que hi hauria una caixa B a l'entitat, formalment privada i sense ànim de lucre però amb una direcció formada paritàriament per representants de l'Ajuntament i d'entitats i presidida pel regidor d'Esports. Tot i això, han renunciat a les responsabilitats al Consell Esportiu tant Alcázar com Plaza, qui també ha dimitit de les tasques a l'equip de govern.​​També va abandonar les seves responsabilitats Graells , després de denunciar la "inacció" de l'equip de govern. El regidor ja li hauria traslladat el febrer a Marín les seves sospites d'irregularitats en aquest organisme, moment en què es va encarregar una auditoria inacabada i la documentació de la qual va endur-se la policia judicial. En tot cas, Marín no va saber que Graells va presentar la denúncia fins que l'Ajuntament va tenir accés a l'atestat policial.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor