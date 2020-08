10 propostes per descobrir el patrimoni de l'Ebre navegant pel riu fins al delta

7. El Parc Natural dels Ports, un tresor natural per descobrir

Més informació Planifica la teva visita al web del Planifica la teva visita al web del Parc Natural dels Ports

Situat entre Catalunya, el País Valencià i la Franja de Ponent, aquest massís calcari de relleu escarpat i abrupte ha estat humanitzat des de temps prehistòrics. Tot i així, el territori dels Ports es presenta avui com un espai natural feréstec i ple de vida salvatge.El parc natural , que l'any vinent complirà les dues primeres dècades de vida, s'estén per una superfície de 35.050 hectàrees que pertanyen a nou municipis de les comarques del Baix Ebre, el Montsià i la Terra Alta. Per no allunyar-nos de la ruta principal, et proposem centrar-nos en la part del massís més propera al riu. En aquest sentit, el centre de visitants és a Roquetes i altres poblacions que poden servir com a punt de partida per visites i excursions són Alfara de Carles, la Sénia, Paüls i Mas de Barberans.L' àrea recreativa de cova Avellanes , a 1.000 m d’altitud, és la més propera al cim de Caro, punt culminant de les Terres de l'Ebre (1.441 metres). Les panoràmiques són excel·lents tant des del mirador del Portell, en plena ascensió per la carretera del Caragol, com des del punt més alt de la muntanya on en dies clars es pot veure el delta de l'Ebre i, fins i tot, l'illa de Mallorca.Una altra de les zones d'interès és l'entorn de l' ermita de Sant Julià , a la vall del Toscar d'Alfara de Carles. Un entorn que es caracteritza per la presència d’aigua abundant que històricament va propiciar l’assentament de poblaments i activitats industrials dels quals encara trobem restes. Es pot fer l’itinerari de la cova dels Adells i passejar fins a la font dels Xorros.L' àrea de lleure de la Vall , situada entre Mas de Barberans i Roquetes, és un entorn tranquil per gaudir dels boscos mediterranis, pinedes de pi negral i pi rojal i de les vistes de les Faixes i del Racó dels Capellans. L'espai es troba ben delimitat per cingleres verticals al peu de les quals s'acumulen les pedres formant extensos pedruscalls mòbils. És una bona zona per observar cabres salvatges i alguns rapinyaires que sobrevolen la zona. A més, hi ha itineraris per descobrir elements d'interès patrimonial com el castell de l’Airosa, el Mas de Barró i la cova d’en Marc, aquest darrer apte per als més menuts.