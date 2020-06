Xuclà també es dona de baixa del PDECat dos dies abans de la fundació del PNC

L'exdiputat del PDECat al Congrés Jordi Xuclà també ha estripat el carnet del partit. Així ho ha explicat ell mateix en un missatge a Twitter aquest dijous a la tarda . Xuclà segueixi així les passes de l'excoordinadora general del PDECat Marta Pascal i el seu company a la cambra baixa Carles Campuzano, que també s'han donat de baixa de la formació nacionalista "Una gratitud immensa als companys amb els que hem coincidit treballant per la causa de la llibertat i la democràcia. I el desig que ben aviat ens retrobem en causes compartides. Una forta abraçada", conclou al tuit.Xuclà s'ha donat de baixa del PDECat dos dies abans de la fundació del Partit Nacionalista de Catalunya (PNC) a la qual hi està vinculat tant ell com Pascal i Campuzano.

