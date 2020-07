ENQUESTA Quina és la millor orxateria de Catalunya?

L'orxata és una de les begudes típiques de l'estiu. Arreu dels Països Catalans es consumeix aquest refresc de xufa que prové dels romans i que, posteriorment, va ser desenvolupat pels musulmans. El País Valencià és la capital per excel·lència d'aquesta beguda (que s'acompanya sovint amb fartons) el nom de la qual es basa en una llegenda que té Jaume I com a protagonista.Quan el rei entrà a València, una bella dama valenciana li va a donar per tastar un got de "llet de xufa" per sadollar la seva set. En Jaume I fou tan sorprès del seu gust que respongué a la dama: "Açò no és llet, acò és or, xata". Us preguntem quin és l'establiment català on millor fan l'orxata.

