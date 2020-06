El retorn del turisme barceloní dispara un 68% la mobilitat de cap de setmana a Girona

El turisme ja comença a reactivar-se, dimecres passat amb la mobilitat interior entre regions sanitàries i, des de diumenge, amb la possibilitat de rebre turistes europeus. Una alegria per als sectors econòmics més dependents però també un risc de brots a causa de l'augment dels contactes, especialment en zones de platja o turtístiques. El cap de setmana passat, de fet, la mobilitat es va disparar un 68,3% a la província de Girona, sobretot a causa de l'arribada de turistes de Barcelona, segons les dades del Ministeri de Transports.Les dades del govern espanyol sobre mobilitat -a partir de registres anonimitzats de telefonia mòbil- apunten a un increment de la mobilitat a les quatre províncies catalanes -àmbit mínim en què es pot consultar la informació-, però sobretot a la de Girona. L'augment ja va començar a notar-se des de divendres, quan va arrencar l'operació sortida del primer cap de setmana amb plena mobilitat interior, però va ser proporcionalment encara major el dissabte i diumenge, apartant l'efecte de bona part dels desplaçaments laborals.Els trajectes a la província de Girona van passar de sumar 33,4 milions de quilòmetres, el cap de setmana del 13 i 14 de juny, a 56,2 milions, el següent. L'increment, del 68,3%, és molt rellevant, però també ho és el de Tarragona, del 52,1%, dels 33,8 milions de quilòmetres a 51,4, o el de Lleida, del 48,9%, dels 18 milions a 26,8. A la província de Barcelona és on l'augment és proporcionalment menor, del 34,4%, però on és major en termes absoluts, per la densitat de població, creixent dels 154 milions de quilòmetres a 207.Cal tenir en compte que, a diferència d'altres territoris, la prohibició de mobilitat no era a nivell provincial, sinó de regió sanitària, cosa que implica que el canvi de fase també va potenciar la mobilitat entre regions d'una mateixa província, com entre les regions metropolitanes i la majoria de comarques de la Catalunya Central o entre la regió de Lleida i la de l'Alt Pirineu-Aran.L'evolució dels fluxos de moviment entre províncies, dins d'elles mateixes o cap a altres zones de l'Estat es poden observar en el gràfic inferior, on es reflecteix la diferència de milions de quilòmetres recorreguts en funció de l'origen i la destinació, entre el divendres i dissabte passats i els de l'anterior setmana. El major increment és de Barcelona a Girona (+9), tot i que també augmenten força els desplaçaments de Barcelona a Tarragona (+6,4), a dins de la província de Barcelona (+4,6) o, en sentit contrari, de Girona a Barcelona (+3,4) o de Tarragona a Barcelona (+2,1). Cal tenir en compte que la mobilitat interna a Tarragona és negativa (-1,8) ja que el cap de setmana anterior ja tenia les seves dues regions sanitàries en fase 3 i, per tant, les retrobades ja s'haurien produït llavors.Tal com s'observa, doncs, els majors increments de mobilitat es produeixen amb origen o -en menor mesura- destinació Barcelona, on hi ha la major densitat i quantitat de població. En tot cas, la província de Lleida rep pocs turistes interiors, segurament per la manca de litoral, així com també són encara menys habituals els desplaçaments de zones que no estan en contacte, bàsicament Girona i Tarragona.Sigui com sigui, la mobilitat ja havia anat augmentant arreu des de l'entrada en fase 0 i amb el progressiu i esglaonat avenç fins a la "nova normalitat". Tal com es pot observar en el gràfic inferior, l'increment de la mobilitat en cadascuna de les províncies ha estat constant, setmana rere setmanes, hi hagués avenç de fase o no, amb certa inèrcia de la desescalada i amb Barcelona més prudent sempre.El darrer cap de setmana, però, ha estat el primer cop en què la mobilitat ha estat superior dissabte i diumenge que els dies laborals previs, amb l'única excepció de Lleida. En el cas de Tarragona, que ha estat lleugerament més desconfinada que la resta en tot moment, ja presenta un nivell de mobilitat plenament homologable a la normalitat de referència prèvia al confinament. I encara havien d'arribar els turistes europeus, tot i que es preveu que en menor mesura que anys anteriors.

