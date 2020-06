Preocupació continguda a la Terra Alta pels brots a la Franja de Ponent

A Caseres, Batea, la Pobla de Massaluca o Riba Roja d'Ebre (Ribera d'Ebre) miren de reüll, però amb certa calma, la veïna comarca del Baix Aragó-Casp, que ha retornat a la fase 2 del confinament per un brot de la Covid-19, amb 47 casos detectats. Confien que es controli aviat i ho viuen amb confiança en les autoritats, que han limitat la mobilitat.A la Terra Alta, on el turisme rural s'ha reactivat amb molta força, es viu la contradicció de celebrar que els sectors econòmics puguin reposar-se de l'aturada i, alhora, assumir amb preocupació l'arribada de molts visitants. Els pobles s'organitzen perquè les activitats festives no siguin un reclam i que els serveis municipals, com les piscines, es puguin mantenir amb aforaments controlats.Als municipis ebrencs veïns del Baix Aragó-Casp la notícia del retrocés a la fase 2 de desconfinament s'ha rebut amb "cautela"."Les autoritats sanitàries ens ho diuen. A la comarca no hi ha brots ni casos que ens facin alarmar, però cal vigilar", apunta Manel Palau, alcalde de Caseres. Caseres va ser el municipi terraltí més afectat per la Covid-19, amb tres contagiats, un dels quals va morir."Va ser un cop molt fort per al poble, som pocs habitants i la mort d'una persona en aquestes circumstàncies ens va doldre molt. Estem molt sensibles amb aquesta qüestió i hi ha preocupació, més amb l'arribada de gent de fora, de ciutats grans on hi ha hagut més casos, i sobretot pels casos asimptomàtics", apunta Palau.La relació de Caseres és més estreta amb Calaceit o altres municipis de la comarca del Matarranya però en canvi a Batea, les relacions laborals i familiars amb pobles del Baix Aragó-Casp, com Maella, són estretes. "Això ja ho hem viscut des d'un principi perquè la Covid va tenir molta afectació en aquests municipis. Hi va haver morts a Maella, Favara, Casp. Ara com ara, la preocupació està controlada i inclús estem massa relaxats", assenyala l'alcalde de Batea, Joaquim Paladella.En aquests municipis del Baix Aragó-Casp s'han anul·lat festes majors i no s'obriran les piscines municipals ni altres serveis. "Aquests pobles tenen molta preocupació i la gent està espantada, més que nosaltres. Al poble també es nota que hi ha respecte al virus tot i que sembla que aquí no hagi d'arribar, però ve gent de Barcelona i de tot arreu i crec que ara és el moment perillós", destaca Paladella. En altres municipis com Riba-roja d'Ebre i la Pobla de Massaluca la preocupació és mínima perquè tot i la proximitat amb Faió, la mobilitat és mínima per les males connexions viàries que existeixen.Des del Consell Comarcal de la Terra Alta, amb el turisme rural desbordat, els alcaldes han consensuat incentivar serveis i activitats que permetin evitar aglomeracions i limitar la mobilitat entre municipis. Per exemple, s'apostarà per un model de festes majors amb actes de format local, on es garanteixi el compliment de les mesures de distanciament social i que no suposin un reclam, sobretot entre el jovent d'altres poblacions. També les piscines s'han obert als pobles per regular el servei i evitar desplaçaments i aglomeracions a rius i gorgs naturals."Al Matarranya hi ha pobles que no tenen clar que obren les piscines i ens temem que puguin optar per vindre aquí o als rius, perquè és bon any perquè baixa més aigua", ha apuntat Palau. Per festes majors, canvi de format: concerts, espectacles i oferta cultural per gaudir-los asseguts, pocs dies d'activitats i actes espaiats en el temps. "Hem de donar serveis i oferta, però que es puguin gaudir de forma ordenada", ha apuntat Neus Sanromà, presidenta del Consell Comarcal de la Terra Alta. Sense precedents, els alcaldes són conscients que la gent sortirà de casa i la mobilitat a la comarca serà alta aquest estiu i que la tasca complicada que tenen és encaixar l'oferta i la fórmula perquè es compleixin totes les mesures sanitàries.

