L'Agència Europea del Medicament (EMA, per les seves sigles en anglès) ha donat llum verda al primer tractament contra la Covid-19, l'antiviral remdesivir, de Gilead Sciences, per a pacients greus a partir de 12 anys que requereixin ventilació. D'aquesta manera, remdesivir es converteix en el primer medicament contra el coronavirus recomanat per a la seva autorització a la UE.En un comunicat, l'EMA ha anunciat que recomana la seva comercialització condicional després de l'aprovació del seu comitè científic. Segons l'Agència, aquest permís condicional és un tipus d'autorització que permet facilitar l'accés ràpid a medicines en moments d'emergència. Les dades es van avaluar en un termini excepcionalment curt a través d'aquest procediment especial de revisió contínua.En general, l'estudi va mostrar que els pacients tractats amb remdesivir es van recuperar després d'aproximadament 11 dies, en comparació als 15 dies per als pacients que van rebre placebo. Aquest efecte no es va observar en pacients amb malaltia lleu o moderada: el temps de recuperació va ser de 5 dies tant per al grup remdesivir com per al grup placebo.Per als pacients amb malaltia greu, que constituïen aproximadament el 90% de la població de l'estudi, el temps de recuperació va ser de 12 dies en el grup de remdesivir i 18 dies en el grup de placebo. No obstant això, no es van observar diferències en el temps de recuperació en pacients que van començar el tractament quan ja estaven en ventilació mecànica. Les dades sobre la proporció de pacients que van morir fins a 28 dies després de començar el tractament encara s'estan recopilant.Tot i això, la companyia haurà de presentar uns informes finals sobre el medicament abans de finals d'any. Ara l'EMA espera que la Comissió Europea doni el seu vistiplau final la setmana que ve que permeti la comercialització del remdesivir a la Unió Europea.El remdesivir s'administra per infusió (degoteig) en una vena i el seu ús es limita als centres de salut en els quals els pacients poden ser monitoritzats de prop; la funció hepàtica i renal ha de controlar-se abans i durant el tractament, segons correspongui. El tractament ha de començar amb una infusió de 200 mg el primer dia, seguida d'una infusió de 100 mg al dia durant un període de 4 a 9 dies.

