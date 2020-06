Puigdemont dona suport al batlle de Perpinyà contra el candidat de la ultradreta

El president a l’exili, Carles Puigdemont, s’implica en la campanya de les eleccions municipals a Perpinyà. Per la 2na volta que tindrà lloc aquest diumenge dóna el seu suport al batlle actual, Jean-Marc Pujol, contra el candidat de l’ultradreta (Rassemblement National). pic.twitter.com/eY37CWc0Cy — Josep BONET 🎗 (@jepbonet) June 25, 2020

El president de la Generalitat a l'exili, Carles Puigdemont, es mulla per les eleccions municipals a França i dona el seu suport a Jean-Marc Pujol, alcalde de Perpinyà, perquè revalidi el seu càrrec. El pròxim 28 de juny els ciutadans francesos estan cridats a les urnes en mig de la desescalada pel coronavirus, després que el primer ministre Emmanuel Macron consideres "controlada" la pandèmia.Puigdemont ha enviat una carta als veïns i veïnes de Perpinyà mostrant el seu ple suport a Pujol considerant que la ciutat "ha de seguir sent el que sempre ha estat al llarg dels segles XIX i XX, la gran capital de les llibertats democràtiques i del republicanisme català".Demana el vot per l'actual batlle de la ciutat de la Catalunya del Nord i recorda que "quan les institucions catalanes del sud han estat en perill, sempre han trobat el suport de les zones del Nord". Puigdemont ha volgut recordar l'escalf i el suport rebut en la massiva manifestació del 29 de juny del Consell per la República, on ell mateix va participar i va creuar per primer cop la frontera catalana des del seu exili.

