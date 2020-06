Un torneig solidari de videojocs recapta fons per a l'Hospital Vall d'Hebron

No us perdeu el 27-28/06 el “Torneig solidari de videojocs FTW Vall d’Hebron”. Hi haurà entrevistes amb els nostres professionals, sorteigs i més. Tot per recaptar fons per adaptar Vall d'Hebron a la nova realitat provocada per la #COVID19. #GameOverCovidhttps://t.co/5ubYupO9DL pic.twitter.com/1MSEVSoYvB — Vall d'Hebron (@vallhebron) June 25, 2020



El proper cap de setmana se celebrarà el Torneig solidari de videojocs FTW Vall d'Hebron, una competició per equips del videojoc Valorant entre gamers professionals i els influencers de videojocs més famosos de l'Estat. Durant les 12 hores de torneig, hi haurà un enllaç on els espectadors podran fer donacions per a l'Hospital Vall d'Hebron sota el lema #GameOverCovid.El torneig tindrà lloc el dissabte 27 de juny, de 16 a 22 hores, i el diumenge 28, de 10 a 16 hores, i es retransmetrà en directe per la plataforma Twitch. L'organització va a càrrec de l'empresa d'esdeveniments esportius digitals SYN, conjuntament amb els centres comercials Glòries, Splau i la Maquinista.L'encarregada de presentar-lo serà Cristinini, una influencer del món dels videojocs i gamer professional del conegut League of Legends. El desenvolupament de la competició es basarà en un total de 40 jugadors que, per equips de cinc, s'enfrontaran entre ells de manera aleatòria fins que quedi un guanyador.Vall d'Hebron és l'hospital català que més pacients amb Covid-19 ha atès i ha quintuplicat els seus llits d'UCI, passant dels 56 habituals a 250 disponibles. A més, altres espais del recinte es van adequar per poder diferenciar entre zones Covid-19 i zones no Covid-19 i així garantir una correcta assistència de tots els pacients. Ara, el centre està recuperant l'activitat i creu que és fonamental comptar amb tots els recursos necessaris per afrontar canvis.Un dels aspectes més destacats del torneig és que vuit professionals de l'Hospital Vall d'Hebron donaran consells de salut relacionats amb la Covid-19. Tots tenen un paper molt important en la lluita contra el coronavirus i volen transmetre als més joves la importància de prendre mesures.Tal com ha destacat ael Dr. Benito Almirante, cap del Servei de Malalties Infeccioses del centre, "és important que els professionals de Vall d'Hebron ens puguem dirigir directament a la gent més jove perquè siguin conscients de què han de fer per a ajudar a prevenir contagis". Almirante, a més, vol fer-li veure a la societat que la joventut sí que és coneixedora de què està passant. "Es té la imatge que els joves no participen en les mesures de prevenció", es queixa el doctor, "però no és correcte i crec que no es fixen en dades objectives".Els missatges giraran al voltant de tres temàtiques: els beneficis de la tecnologia aplicada a la medicina, la importància de prendre mesures de seguretat en espais oberts i tancats, i consells de salut per a nens, joves i adolescents. "Tot i que quan es contagien és menys greu, han de ser conscients que tenen un paper protector davant la resta de la societat", ha explicat ala Dra. María Espiau, pediatra de la Unitat de Malalties Infeccioses i Immunologia Pediàtrica de Vall d'Hebron.Espiau defensa que no s'ha de "criminalitzar" els adolescents, sinó que se'ls ha de donar la responsabilitat i el paper important que tenen: "No per ser adolescents, no han de ser responsables". Segons la pediatra, el més important és anar "tots a una" i respectar les tres idees bàsiques: mantenir les distàncies, fer ús de la mascareta i tenir una bona higiene de mans. "No hem de fer vida normal, no hi hem tornat", conclou Espiau.Tecnologia i medicina fa temps que van de la mà i a la Vall d'Hebron disposen d'eines digitals per a la pràctica clínica. El Da Vinci, per exemple, és un robot quirúrgic molt precís que ha permès ser mínimament invasiu en pacients. El doctor Ramon Vilallonga, cirurgià del Servei de Cirurgia General del centre, serà l'encarregat d'explicar als espectadors els beneficis que la tecnologia aporta a la medicina, i ho farà en un entorn 100% digital. A més, Vilallonga ha estat l'impulsor que ha permès a Vall d'Hebron de beneficiar-se de les recaptacions aconseguides durant el torneig.Reconeguts personatges catalans ja se n'han fet ressò a xarxes socials. Entre ells s'hi troben els futbolistes Bojan Krkic i Aitana Bonmatí, la corredora Núria Picas, el pilot de Dakar Gerard Farrés i l'humorista Víctor Parrado. Gràcies a les publicacions, volen animar a connectar-se al torneig i a fer donacions per a l'Hospital Vall d'Hebron per continuar en la investigació contra la Covid-19.

