Daniel Osàcar, extresorer de CDC, ingressa a la presó pel cas Palau

Daniel Osàcar, extresorer de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), ha ingressat aquesta tarda a la presó de Brians 2 per complir els tres anys i mig de condemna que li va imposar fa dos anys l'Audiència de Barcelona i va ratificar a l'abril el Tribunal Suprem. El jutge no ha acceptat el recurs de súplica d'Osàcar, que va demanar deixar en suspens la pena fins que es resolgui l'indult que ha demanat al govern espanyol. L'extresorer de CDC ha quedat ingressat a la infermeria.El Suprem va rebaixar la pena a Osàcar, que inicialment era de quatre anys i cinc mesos de presó, perquè el va absoldre del delicte de tràfic d'influències. Tot i així, el considera responsable dels delictes de blanqueig de capitals, falsedat documental, falsedat comptable. El tribunal també confirma la condemna a CDC per cobrar 6,6 milions d'euros en comissions il·legals a través del Palau de la Música.Amb l'entrada a la presó onze anys després que es destapés el cas de l'espoli del Palau, Osàcar segueix les passes de Jordi Montull, mà dreta de Fèlix Millet, que dilluns va començar a complir condemna a la presó de Brians 2. El termini per entrar a la presó acabava avui. L'Audiència de Barcelona va ordenar l'ingrés a presó de Millet, Montull i Osàcar pel cas Palau el passat 12 de maig, i els va donar un mes i mig perquè es personessin al centre penitenciari que consideressin oportú un cop superada la situació més crítica de l'emergència sanitària. Millet i Osàcar han intentat esquivar la presó fins a últim moment, sense èxit.L'expresident del Palau va ser condemnat l'any 2018 pels delictes de malversació de fons públics, apropiació indeguda, tràfic d'influències, falsificació de documents mercantils, falsedat comptable i blanqueig de capitals. El tribunal li va imposar una pena de nou anys i vuit mesos de presó, la més alta del cas Palau que es va destapar l'any 2009. Jordi Montull, la seva mà dreta en la gestió de la institució, va ser condemnat a set anys i sis mesos.

