Acord per prorrogar els ERTO fins al 30 de setembre

La CEOE, l'última part que faltava per acceptar el pacte, ha afirmat que seguirà treballant perquè "en el mes de setembre puguem abordar com s'afrontarà l'últim trimestre de l'any, sempre amb el desig compartit per les parts que aleshores ja s'hagi recuperat tota l'activitat possible". Els agents socials reclamaven que s'allarguessin els ERTO fins a finals del 2020.



El govern espanyol també ha tancat aquest dijous un altre acord per prorrogar la prestació per cessament d'activitat dels autònoms.