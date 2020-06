Un ferit per arma blanca en una zona d'oci d'Alacant

Un home de 38 anys ha resultat ferit per arma blanca a la matinada d'aquest dijous als voltants d'una zona d'oci d'Alacant, segons ha informat el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU).El CICU ha rebut cap a les 5.30 hores l'avís per assistir a l'home ferit per arma blanca a les rodalies d'una zona d'oci al port d'Alacant. L'equip mèdic de l'SAMU i el Suport Vital Bàsic (SVB) ha assistit a l'afectat per ferida d'arma blanca, abans del seu trasllat en ambulància a l'Hospital General Universitari d'Alacant.

