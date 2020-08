VOTA Quina és la plaça més emblemàtica de Catalunya?

Catalunya és un país de places de tota mena: històriques, modernes, festives, tranquil·les, frenètiques, fresques, plenes de colors, de converses, de sons... Les places són un lloc ideal per a l'estiu, per passejar, parlar o, senzillament, fer el tafaner.Però, per a tu, quina és la plaça més emblemàtica de Catalunya? An'hem seleccionat 15 i et proposem que votis la millor.. Si cliques a cada foto, a més, t'apareixerà informació addicional de cada plaça.

