«Els accidents mortals a Vilafruns mostren quines són les prioritats en seguretat d'ICL»

El secretari d'indústria de CCOO al Vallès Occidental-Bages, José Rueda, s'ha mostrat molt crític amb ICL després de donar-se a conèixer el nou accident laboral mortal que s'ha produït aquest dijous al matí a la mina de Vilafruns, a Sallent-Balsareny.En conversa amb, Rueda s'ha preguntat en veu alta "com és que la mina de Vilafruns acumula tres accidents laborals greus en dos mesos, dos d'ells mortals, i en canvi a les mines de Súria no n'hi ha?".La resposta, per ell, és molt senzilla: "a Súria l'empresa hi té dipositada tota la inversió de futur amb l'extracció de la sal vacumm, mentre que a la mina de Sallent-Balsareny, ja hi està de retirada". El secretari d'indústria del sindicat atribueix els últims accidents a Vilafruns a que "les prioritats d'ICL" es troben focalitzades a les noves extraccions a Súria.Cal tenir en compte que a banda dels dos últims accidents mortals en tres setmanes a la mina de Vilafruns, fa dos mesos un altre treballador va resultar ferit greu després li caigués també una roca a sobre. Però anant més enrere, també l'últim accident mortal que havia patit l'empresa, que es remunta a 2015, va passar a Vilafruns. A més, tots quatre accidents van afectar treballadors de l'empresa subcontractada Montajes Rus.Poc abans de la comunicació de l'accident mortal d'aquest dijous, el comitè d'empresa d'ICL Sallent anunciava la desconvocatòria de la vaga prevista per al dia 30 de juny arran de l'accident del 4 de juny. Ara, amb el nou sinistre, Rueda ha anunciat que mantenen la vaga i que no han comunicat la seva desconvocatòria.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor