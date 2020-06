La Fiscalia demana presó per als mossos que acompanyaven Puigdemont quan se'l va detenir a Alemanya

La Fiscalia de l’Audiència Nacional demana tres anys de presó per un delicte d’encobriment per als dos Mossos d’Esquadra que acompanyaven Carles Puigdemont quan se’l va detenir a Alemanya. A l’escrit, la fiscalia considera que els investigats van ajudar l’expresident, conscients que era investigat a Espanya, i que s’havia emès una ordre de detenció.La intenció dels acusats era ajudar Carles Puigdemont a torna a Bèlgica i evitar la seva identificació en algun lloc on es pogués executar l'ordre europea de detenció. L'Audiència va proposar el mes de febrer jutjat els dos mossos i va acordar l’arxiu de la causa contra els altres dos acompanyants de l’expresident, Josep Maria Matamala i Lluís Alay.Puigdemont ha carregat contra la intenció de la Fiscalia de demanar tres anys de presó pels dos mossos assegurant "els hi volen fer pagar la seva impotència davant de la seva estratègia jurídica". "Sempre hi ha un tribunal espanyol disposat a estrafer la veritat i convertir persones innocents en culpables a partir de mentides i manipulacions", ha afegit.

