Mor un segon miner a Balsareny

Vint-i-un dies després de l'accident mortal de Pau Camp a la mina que ICL té a Vilafruns (Balsareny) , la mateixa mina ha viscut una nova tragèdia en format d'accident laboral: la d'un treballador de 54 anys. Al mateix lloc i també subcontractat per la mateixa empresa, Montajes Rus. Així ho ha confirmat l'empresa, que encara no ha donat més detalls de l'accident.El 4 de juny moria pel despreniment d'una roca a la mina de Vilafruns un treballador de Mantajes Rus. Un mes abans, a la mateixa mina i de la mateixa empresa subcontractada, un altre treballador resultava ferit greu, també, després de caure-li una roca a sobre Tot plegat tenint en compte que l'anterior víctima mortal a les mines del Bages, també havia estat a Vilafruns i també pertanyia a la plantilla de Montajes Rus. El 26 de novembre de 2015 moria a la mina de Vilafruns el navassenc de 26 anys Sergi Font , després de quedar atrapat per la caiguda d'un llis de parament en l'esfondrament d'una galeria minera. Font, treballador de Montajes Rus, es trobava amb tres treballadors més que van resultar il·lesos, tot i que un d'ells va haver de ser medicalitzat pel SEM a causa d'un atac de pànic.Els comitès d'empresa d'ICL Sallent i de Montajes Rus, que just aquest dijous al matí havien arribat a un acord amb l'empresa per desconvocar la vaga del 30 de juny, s'han fet enrere després d'aquest nou accident mortal i mantenen la convocatòria d'aturada a Allent.

