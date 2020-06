Desallotjat un dels blocs ocupats a Barcelona el 8-M

🌊#TsunamiRepressiu ara mateix a #Sants: diverses dotacions d'antiavalots ARRO i patrulles dels Mossos intenten el desnonament de les famílies del bloc @Ca_la_Cristina del carrer Sagunt.pic.twitter.com/WL6CK12n0E — Tsunami Repressiu (@repressiu) June 25, 2020

4) Hem demanat reiteradament a la propietat que ens deixi treure les nostres pertinences ja que només hem pogut treure l'essencial. La seva resposta ha sigut que no i poc després hem vist com treien coses nostres i les deixaven al contenidor.#CaLaCrisSomTotes — Ca la Cristina (@Ca_la_Cristina) June 25, 2020

Els Mossos d'Esquadra han executat aquest dijous a primera hora del matí l'ordre del jutjat d'instrucció número 32 de Barcelona per desallotjar l'edifici del número 39 del carrer Sagunt, a Sants. Batejat com a Ca la Cristina, era un dels blocs que sindicats d'habitatge i col·lectius feministes van ocupar coincidint amb el 8-M per destinar-los a dones i menors en situació d'emergència habitacional.Fonts del bloc expliquen que hi vivien una vintena de persones, a qui l'Ajuntament ja ha ofert un allotjament temporal. Les famílies, però, han rebutjat aquesta opció i reclamen al consistori un allotjament "digne".Entre els veïns de l'edifici també hi havia quatre menors d'edat. Les mateixes fonts apunten que el desallotjament és una mesura cautelar emmarcada dins una causa de delictes lleus instruïda pel jutjat número 32. "No havíem rebut cap notificació", asseguren.Tot i que els veïns de Ca la Cristina, el Grup d'Habitatge de Sants i el Sindicat de Llogaters han fet una crida per intentar aturar el desnonament, les unitats antiavalots dels Mossos han acabat d'executar el desallotjament a les vuit del matí.Els veïns del bloc fins ara ocupat han explicat que després del desallotjament Dinder trade SL s'ha negat a deixar-los treure totes les seves pertinences dels pisos.

