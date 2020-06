ERC replica que és un «insult a la intel·ligència» que JxCat els culpi del suplicatori de Borràs

"S'han tirat els trastos pel cap". Aquesta és la definició que fa un diputat al Congrés del que ha passat de portes endins a l'hemicicle durant el debat sobre el suplicatori del Tribunal Suprem contra Laura Borràs . Els retrets van in crescendo també de portes enfora, ja que dirigents de Junts per Catalunya han advertit ERC i la CUP que serien "còmplices" de la repressió per no votar en contra del suplicatori. El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha considerat un "insult a la intel·ligència col·lectiva" dir que el seu partit és responsable de què Borràs sigui jutjada al Tribunal Suprem.Malgrat que la portaveu de JxCat ha apel·lat a la "consciència" dels diputats que no han votat en contra del suplicatori, Rufián ha assegurat que la té "bastant bé" i ha defensat el posicionament de la majoria dels grups independentistes. I és que ERC, la CUP i Bildu han apostat per no votar per "no legitimar" el procediment per enviar Borràs al Suprem i, al mateix temps, subratllat que no pot pesar sobre l'independentisme "cap ombra de corrupció o presumptes irregularitats". Únicament JxCat s'ha desmarcat d'aquest bloc per prémer el botó del no malgrat que, ha insistit el dirigent republicà, la proposta de no votar la va fer JxCat.Rufián ha insistit que el posicionament d'ERC no era determinant per frenar el suplicatori. "Si depenia d'algú, era dels vots del PSOE, i JxCat governa amb ells a la Diputació de Barcelona. Tenien camp per negociar amb ells i no ho han fet", ha deixat caure. I encara ha insistit un cop més sobre aquesta qüestió en ser preguntat si aquesta votació trencaria la relació amb qui són els seus socis al Govern de la Generalitat: "Si no es va trencar amb el pacte que van fer amb el PSC a la Diputació no es trencarà ara per una votació al Congrés".Ha argumentat que comparteixen que el Suprem és "un tribunal polític" i que per això consideren que Borràs no pot tenir un judici just, fet que no implica que quedi exempta de donar explicacions sobre què va passar amb els contractes de la Institució de les Lletres Catalanes. "Hi ha qui vol guanyar el que perdrà davant d'un tribunal parcial", ha dit. Tot un dard a l'estratègia de desgast que ERC considera que està fent JxCat amb aquesta qüestió.La manera d'evitar el Suprem, ha insinuat Rufián, era que Borràs deixés l'escó, una petició que la CUP sí que va fer públicament però no ERC. "Tothom sap què hagués passat si Borràs hagués estat un càrrec d'ERC", ha dit deixant entreveure que, si hagués afectat el seu partit, l'afectat hauria plegat.

