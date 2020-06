La Vall d'en Bas també restringeix l'accés als seus gorgs

L'Àrea dels Pins de Sant Privat d'en Bas al pla d'en Xurri. Foto: Xavier Borràs.

Les accions que s'han portat a terme fins ara s'adrecen a regular principalment l’ús públic de l’espai. La gran afluència de visitants des de la dècada dels noranta, sobretot durant els mesos de juliol i agost, ha derivat en impactes a l’entorn natural com l’erosió de camins i marges, la la vegetació ruderal, el destorb a la fauna i l’acumulació de deixalles i excrements. A més, comporta problemes de circulació i sorolls amb els veïns, perquè s’hi troben habitualment cotxes mal aparcats que dificulten o, fins i tot, que n'impedeixen el pas.

L'emergència sanitària de la Covid-19 ha accelerat la decisió de restringir l'accés als gorgs de l'Àrea dels Pins, al pla d'en Xurri de Sant Privat d'en Bas –a tocar del riu Gurn, afluent del Fluvià–, a la Vall d'en Bas (la Garrotxa), tal com han anunciat aquest matí en conferència de premsa virtual el batlle, Lluís Amat, i la tècnica de Sostenibilitat i Eficiència Energètica del municipi, Núria Gómez. Els dos han detallat les mesures amb què s'intentarà, enguany en prova pilot, pacificar la sobrefreqüentació d'aquest espai natural.D'entrada, dimecres vinent, 1 de juliol, ja s'haurà instal·lat una caseta informativa i una barrera –ambdues aprofitades i, doncs, sense cost afegit– que exigiran a les persones forasteres que hi accedeixin un pagament segons el vehicle que portin: 5 euros per als cotxes, 7 euros per a les furgonetes i 2 euros per a les motocicletes, mentre tothom hi podrà accedir de franc si puja al pla d'en Xurri a peu.L'accés també tindrà restricció horària: de les 10 del matí a les 8 del vespre de dilluns a diumenge, que romandrà tancat excepte per a veïns i vehicles autoritzats. Precisament amb els veïns, l’Ajuntament ja s’hi ha reunit per a explicar-los aquestes noves mesures, que han estat molt ben rebudes.Per sostenir aquestes restriccions l'Ajuntament ha contractat tres persones, que es repartiran per torns, tant per al cobrament des de la barrera –on també s'oferirà informació naturalista de la zona– com per al registre, control i neteja de tota l'àrea. Igualment, es restringirà l'accés a la plaça de Sant Privat i als camins del Veïnat de Dalt i altres masies per a impedir el pas de vehicles que no siguin dels veïns d'aquests entorns.Com a novetat, també enguany, per causa de les imposicions arran de la Covid-19, la guingueta, en què se servien refrescs i àpats estiuencs, no romandrà oberta i tampoc no es podran fer servir les barbacoes, que restaran precintades en tot moment. Aquests dos darrers anys, aquest servei era gestionat per l'Associació de Naturalistes i Ecologistes de la Garrotxa (Anegx), que no es descarta que se'n pugui fer càrrec l'any vinent un cop hagi passat aquest primer any de prova quant a les restriccions i limitacions que ara es porten a terme.Segons Amat, es tracta d'un primer any de prova que servirà no solament "per a pacificar el trànsit i la sobrefreqüentació" i per a conscienciar del gaudi de la natura sense sorolls i brutícia, sinó també per observar com s'hi comporta la gent que hi accedeixi i poder millorar les mesures de cara als anys vinents, en què ja restaria fixat un protocol d'accés.Amat, també ha destacat el fet que les mesures impediran, igualment, l'excés de velocitat per la carretera d'accés i fins i tot els robatoris, freqüents en la zona, com va succeir aquest diumenge a l'Àrea dels Pins, en què els amics dels béns aliens van trencar els vidres de dos vehicles per a robar-ne a l'interior diversos objectes. "Els Mossos d'Esquadra ens donaran suport i intervindran sovint si cal", ha afegit el batlle.Núria Gómez ha advertit, a més, que no es permetrà ni l'accés ni l'aparcament de caravanes o autocaravanes a la zona, mentre que l'aparcament de Can Gori servirà per deixar-hi els coxes de la gent que hi vulgui pujar a peu sense cost.Cal recordar que les actuacions per a la millora de l'Àrea dels Pins ja es van iniciar el novembre d'enguany en una acció conjunta entre l'Ajuntament de la Vall d'en Bas, la Diputació de Girona i la Banca d’Institucions de CaixaBank a Girona, en què, amb un pressupost de 30.000 euros, es van limitar les zones d’aparcament a través de bandes de cautxú i llambordes de formigó; s'hi van instal·lar cartells informatius i educatius a l’àrea recreativa amb la regulació d’usos; es va traçar un sol itinerari d’accés als gorgs i es va obstaculitzar el pas a camins alternatius per a dissuadir-ne l'ús; a més de retirar les set taules de pícnic i les papereres properes a les gorgues, i substituir-les per tres taules de pícnic de fusta i instal·lar durant l’època de màxima activitat un lavabo individual portàtil ecològic.El gorgs del Pla d’en Xurri i les "piscines" es localitzen a al riu Gurn de Sant Privat, en un paratge natural de gran valor, amb elements paisatgístics i de biodiversitat remarcables. És el cas del bosc de ribera, amb espècies de flora d’interès, com la canuguera o l’herba fetgera; l’herpetofauna (conjunt d’amfibis que troben refugi i zones de reproducció adients en les gorgues i les zones d’aigües tranquil·les), com és el cas de la salamandra o el gripau comú, entre d’altres; o el barb de muntanya, la llúdriga, el cranc de riu, i aus d’interès especial, com la merla d’aigua o el blauet.Precisament, un estudi elaborat per la Diputació de Girona va mapejar les zones amb més sobrefreqüentació i va situar l’àrea recreativa d’Els Pins – Can Xurri, a Sant Privat d’en Bas, com un dels que registraven més visitants dels que es poden absorbir, des de la dècada dels noranta, sobretot durant els mesos de juliol i agost. Aquest fet ha suposat importants impactes a l’entorn natural com l’erosió de camins i marges, la ruderalització de la vegetació, el destorb a la fauna i l’acumulació de deixalles i excrements. A més, també comporta problemes de circulació amb els veïns, perquè s’hi troben habitualment cotxes mal aparcats que dificulten o, fins i tot, impedeixen el pas.L'anunci d'avui a la Vall d'en Bas és el segon en poc temps pel que fa a l'accés a espais d'interès natural, ja que just fa vuit dies l'Ajuntament de les Planes d'Hostoles va fer conèixer mesures similars per a poder gaudir dels gorgs del municipi al riu Brugent i a la riera de Cogolls.En aquest cas s'exigeix a tots els qui vulguin gaudir de les gorgues del municipi un tiquet de 3 euros per persona i dia (a partir de 12 anys), que es podrà adquirir en línia a través de la Fundació Emys , que ja fa temps que col·labora amb el municipi per a la preservació d'aquest espai d'interès natural (EIN).En aquests racons de les Planes, només l'any passat, van rebre 20.000 persones a les gorgues –el 30% de les quals eren turistes, majoritàriament europeus–, durant uns 100 dies, en un poble que només té 1.732 habitants.Les mesures projectades per a la pacificació del pla d'en Xurri coincideixen amb l'impuls a la Vall d'en Bas de la Setmana de l'Energia. La tècnica de medi ambient, Núria Gómez, ha destacat l'aposta del municipi per la transició ecològica, que ja s'ha traduït en diverses mesures, com l'adquisició d'un vehicle elèctric per a la Brigada Municipal, el sostre solar de l'Ajuntament, el canvi a llums led de l’enllumenat públic o les bonificacions d'impostos per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques.Precisament, el batlle ha destacat que no se sovinteja que un municipi de 3.000 habitants compti amb una tècnica de medi ambient com és el cas de la Vall d'en Bas.

Núria Gómez és la tècnica de medi ambient de la Vall d'en Bas. Foto: Xavier Borràs.

