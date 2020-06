El jutge confirma que l'extresorer de CDC haurà d'entrar a la presó aquest dijous pel cas Palau

L'Audiència de Barcelona ha desestimat la petició de la defensa de l'extresorer de CDC Daniel Osàcar de suspendre l'ingrés a presó del seu client mentre es tramita l'indult que ha sol·licitat al govern espanyol. Com ja va fer en el cas de Fèlix Millet, el tribunal ha desestimat la petició d'Osàcar i ha confirmat que l'extresorer haurà d'ingressar en un centre penitenciari aquest mateix dijous, data límit que l'Audiència de Barcelona ja va fixar el 12 de maig passat. Osàcar ha estat condemnat a 3 anys i mig de presó pel "cas Palau". L'Audiència ja va denegar-li la suspensió de la pena mentre es tramita un recurs d'empara al Tribunal Constitucional (TC).En una interlocutòria, el tribunal assenyala que les sentències fermes són de compliment "immediat" i que la sol·licitud d'un indult "no és causa suficient" per suspendre la pena. A més, cita jurisprudència del Tribunal Constitucional (TC) que determina que la suspensió de pna és una mesura "excepcional" i "d'aplicació restrictiva".L'Audiència també considera que, tot i que la durada de la pena sigui de tres anys i mig, no és previsible que l'indult es pogués arribar a concedir quan ja s'hagi complert la condemna. També considera que les malalties que al·lega la seva defensa i l'edat d'Osàcar "no són un impediment per al seu ingrés a la presó", tot reiterant que no hi ha cap base per afirmar que corri "risc vital" per la seva estada en un centre penitenciari.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor