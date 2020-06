Com evitar que els nens s'intoxiquin amb gels desinfectants

Els gels hidroalcohòlics estan de moda per motius evidents. Són poques, les persones que no porten a sobre un pot per desinfectar quan ho creuen necessari, i més si són pares, ja que els fills no paren de tocar coses. No obstant això, cal anar amb compte perquè poden enverinar-se."El perill ve del seu contingut en alcohol. Aquests productes han de tenir almenys un 60% d'alcohol perquè siguin eficaços contra el coronavirus. Les begudes de més alta graduació no en tenen més del 40%. La intoxicació per alcohol pot produir hipoglucèmia, convulsions, coma i mort ", adverteix la pediatra María Jesús Esparza, portaveu de l'Associació Espanyola de Pediatria d'Atenció Primària (AEPap).A això se suma, segons manté, el que alguns gels contenen alcohol diferent de l'etílic, com per exemple isopropanol, que és més tòxic que l'alcohol etílic (el que porten les begudes alcohòliques).Per això, des de l'Acadèmia Americana de Pediatria es demana pares de família que mantinguin els desinfectants de mans fora de l'abast dels nens. "No es poden oblidar els flascons de desinfectant petits per carteres, bosses de bolquers, motxilles i automòbils. A més, els pares i els cuidadors també han de supervisar els menors de 5 anys quan facin servir el desinfectant", remarca la societat científica nord-americana.Al seu torn, la doctora Esparza assenyala que durant la pandèmia s'ha permès la fabricació d'aquests productes a empreses que anteriorment no ho feien, i fins i tot s'han difós fórmules per poder-los preparar de forma casolana. Per això, com que a hores d'ara ja no hi ha desproveïment al mercat, la pediatra ressalta que cal adquirir productes etiquetats i comprovar la llista d'ingredients. "Cal evitar especialment productes que portin metanol, alcohol metílic o alcohols metilats, que poden ser molt perillosos si s'ingereixen".A l'hora d'utilitzar el gel hidroalcohòlic amb els menors, Esparza subratlla que tant en nens com en adults és preferible sempre rentar-se les mans amb aigua i sabó durant 20 segons: "És el millor per eliminar gèrmens de les mans, inclòs el coronavirus. Només si no fos possible es recomana que es faci servir un gel hidroalcohòlic amb més d'un 60% d'alcohol".És més, la doctora Esparza crida l'atenció sobre el fet que quan les mans estan visiblement brutes, els gels hidroalcohòlics no són suficients per eliminar els gèrmens. "Cal rentar-les amb aigua i sabó", puntualitza."També cal evitar portar-los en envasos que puguin ser atractius per als nens. Els etiquetats moltes vegades són incomplets, no diuen quin tipus d'alcohol utilitzen i no diuen el percentatge d'alcohol de la fórmula (ha de ser superior al 60%)", precisa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor