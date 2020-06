La justícia europea avisa Espanya que no pot tancar sol·licitants d'asil als CIE

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha avisat a Espanya que no pot tancar demandants d'asil als Centres d'Internament d'Estrangers (CIEs) per manca de places en centres d'acollida. Arran d'una pregunta prejudicial d'un jutjat de Las Palmas pel cas de 26 subsaharians que van demanar protecció internacional, l'alt tribunal amb seu a Luxemburg ha assegurat que internar persones que han demanat protecció només per manca d'espai és incompatible amb la legislació europea.Una decisió que va en contra del que defensava la fiscalia espanyola. També en contra del criteri de les autoritats espanyoles, el TJUE ha conclòs que els jutjats d'instrucció són autoritats competents per rebre sol·licituds d'asil. La decisió del TJUE segueix el criteri de l'advocat general.El desembre del 2019 la policia espanyola va detenir 45 persones d'origen subsaharià que intentaven arribar a Gran Canaria i, com no van poder executar immediatament la seva devolució, van demanar al jutjat d'instrucció el seu internament.Un cop davant del jutge 26 dels detinguts van expressar el seu desig de demanar protecció internacional a Espanya i el magistrat va ordenar a les autoritats policials que registressin les sol·licituds i que fossin allotjats en centres d'acollida humanitaris. Però només hi havia 12 places lliures i 14 d'ells van acabar en Centres d'Internament per a Estrangers.La Fiscalia va recórrer la decisió al·legant que el jutge d'instrucció no és competent per rebre una sol·licitud de protecció internacional i que, per tant, s'havia excedit. A més, argumentava que la petició d'asil no podia obstaculitzar la seva petició per internar-los tots en un CIE.Per la seva banda, l'advocada d'un dels afectats també va recórrer la decisió denunciant que les autoritats no el podien tancar en un CIE sent un demandant d'asil d'acord amb la legislació europea.

