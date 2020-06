Sánchez inaugura la «normalitat» amb Cs de socis i el suport del PP

La regulació d'una "nova normalitat" que comença a caminar mirant de reüll el degoteig de brots ha rebut ja el vist-i-plau del Congrés. Una etapa marcada per la convivència amb el virus que, en termes polítics, s'enceta amb un canvi de l'aritmètica que sustenta el govern de Pedro Sánchez. Si abans de la pandèmia el rol clau de la majoria el tenia ERC, ara és Ciutadans qui li ha arrabassat aquesta pole position. Un suport del partit taronja al qual, circumstancialment i en ple context electoral a Galícia i Euskadi, s'hi ha sumat el PP.La Moncloa assegura que vol jugar a la geometria variable, però el veto creuat entre Ciutadans i els republicans ho fa poc viable. Especialment a l'hora de negociar els pressupostos que han de posar fil a l'agulla de la reconstrucció, una batalla per la qual el PSOE comença a preparar el terreny i que no està exempt de tensions amb Podem, especialment a l'hora d'abordar una reforma fiscal.L'aprovació del decret que recull mesures de prevenció, contenció i coordinació i que consagra l'ús de mascaretes, la higiene de mans i la distància mínima de metre i mig per mantenir a la baixa l'epidèmia fora de l'estat d'alarma ha estat convalidat amb el vot favorable del PP, Ciutadans i el PNB i el no de Vox, ERC, Junts per Catalunya, Bildu i la CUP. Malgrat la bel·ligerància discursiva dels populars, finalment els de Pablo Casado han votat a favor, un gest que no es pot desvincular de la incomoditat de dirigents com Alberto Núñez Feijóo -en plena campanya- amb el de croada sense treva que ha mantingut el seu partit durant la gestió de la pandèmia.No ha estat casual que la negociació amb Sanitat hagi quedat en mans d'Ana Pastor, del sector moderat. "No ha estat per mala fe, però en bona part no han encertat", ha assegurat la dirigent popular durant el debat buscant l'equilibri entre el discurs no condescendent i el posicionament final.La Moncloa també va reclamar a ERC el seu suport al marge del paper que ha jugat Ciutadans a l'hora de pactar aquesta normativa amb el govern. S'ha de prioritzar, va insistir la portaveu, María Jesús Montero, el "contingut". Però els republicans ja van advertir dilluns que, si no havien comptat amb ells en la negociació, tampoc podrien comptar amb els seus vots i van instar Podem a intervenir per allunyar el PSOE dels braços de Ciutadans.A nivell de contingut del decret, ERC s'ha limitat a assegurar que la discrepància rau en el major protagonisme que se li dona al Ministeri de Sanitat en la gestió ara que les competències ja han estat retornades als territoris. S'ha posat fi al comandament únic, però es procura dotar de cert marge el govern espanyol per coordinar la situació i evitar disparitat de normatives entre territoris. La transmissió de les dades epidemiològiques per centralitzar-les i poder fer una lectura global continua sent un requisit bàsic per pendre decisions.El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha agraït la "lleialtat institucional" de les autonomies a l'hora de transitar cap a la "nova normalitat" i ha subratllat que els responsables territorials han fet també aportacions al decret. A més, ha assegurat que amb el decret aprovat seran benvingudes aportacions dels grups per tenir un marc, de forma "àgil i urgent", per fer front a possibles rebrots.Però els republicans van deixar clar que el principal motiu per votar no és haver quedat exclosos de la negociació. "El govern espanyol tria el suport que li surt més barat", va dir aquest dilluns la secretària general adjunta del partit, Marta Vilalta, que també va advertir que veia molt poc marge per canviar de posicionament. El PSOE no ha obert finalment negociació i els republicans no s'han mogut.Mentre esperen un canvi de rumb del PSOE i una data per reprendre la taula de diàleg en les pròximes setmanes, la realitat és que Sánchez estreny llaços amb Ciutadans. Els d'Inés Arrimadas estan fent un gir a la la velocitat de la llum per desmarcar-se de la bel·ligerància del PP i de Vox i guanyar centralitat. No deixa de ser una paradoxa, però, que tanquin acords amb el PSOE mentre mantenen el to dur contra Podem, que procura mantenir-se al marge de les fotografies que els socialistes es fan amb el partit taronja.La geometria variable desitjada per Sánchez tornarà a posar-se a prova amb les conclusions de la comissió de reconstrucció, primera pedra per afrontar el debat dels futurs pressupostos. De moment, de la proposta del govern n'ha quedat fora l'impost sobre les grans fortunes, un dels principals cavalls de batalla de Podem. Jaume Asens ha advertit els socialistes que no hi renuncien: "Que li quedi clar a tothom". Caldrà veure si en el procés d'esmenes s'acaba incloent o no, però l'objectiu del PSOE és seguir comptant amb el suport de Ciutadans i, a poder ser, amb el suport del PP. En aquest sentit, també Cs, que vol continuar sent clau en l'aritmètica, ha començat a moure's per acceptar uns comptes expansius en la despesa.ERC manté que és "incompatible" que la Moncloa pretengui comptar amb el seu suport i el de Cs per als comptes. I, de portes endins, també Podem manifesta aquesta incompatibilitat amb l'agenda de mesures econòmiques i socials que voldrien aprovar. Per ara han procurat no aixecar la veu amb aquesta qüestió a l'espera de com es resol el fons de recursos europeus, que consideren que marcarà l'autèntic segell de la legislatura i que des del govern espanyol malden perquè no acabi derivant en una nova onada de retallades imposades.

