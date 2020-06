​Cau una banda que distribuïa marihuana a Europa en llaunes de tomàquet

La Guàrdia Civil ha detingut un grup criminal format per tres homes, de 40, 43 i 46 anys, que es dedicaven al cultiu, elaboració i distribució de marihuana, per la qual cosa havien habilitat quatre plantacions, ubicades als termes municipals de Crevillent i Fondó dels Frares, al Vinalopó. En total, s'han comissat a la comarca del País Valencià un total de 2.651 plantes, 40 quilos de cabdells i 80 grams de haixix, segons ha indicat la Comandància de la Guàrdia Civil d'Alacant.Els tres individus han estat detinguts com a presumptes autors d'un delicte de tràfic de drogues, falsificació documental, blanqueig de capitals, frau de fluid elèctric i grup criminal.El passat mes de març, la Guàrdia Civil va iniciar una investigació relacionada amb un grup criminal format per ciutadans d'Europa de l'Est, dedicat al cultiu, elaboració, distribució i venda, a nivell europeu, de cannabis sativa. Els agents van detectar que podien estar vinculats amb altres operacions policials anteriors.En el moment de la detenció es van comissar sis palets de llaunes de conserva de tomàquets, on es pretenia introduir la marihuana per al seu posterior transport i distribució a Europa.

