Fèlix Millet, entre reixes onze anys després

Més de deu anys després que sortís el cas a la llum i dos anys després que es dictés sentència, Fèlix Millet ha entrat aquest dijous a la presó de Brians 2 per complir la condemna de nou anys i vuit mesos imposada per l'Audiència de Barcelona i ratificada fa un mes pel Tribunal Suprem. Millet ha entrat en ambulància. Fins avui, qui va ser president del Palau de la Música només havia passat 25 dies a la presó l'any 2018, i en va sortir després de pagar una fiança de 400.000 euros i des d'aleshores ha estat en llibertat. D'aquesta manera, Millet segueix les passes de la seva mà dreta, Jordi Montull, que dilluns va començar a complir condemna a la presó de Brians 2 El termini per entrar a la presó acabava avui. L'Audiència de Barcelona va ordenar l'ingrés a presó de Millet, Montull i Osàcar pel cas Palau el passat 12 de maig, i els va donar un mes i mig perquè es personessin al centre penitenciari que consideressin oportú un cop superada la situació més crítica de l'emergència sanitària. Millet, de 84 anys, ha intentat com ha pogut esquivar la presó, i va demanar deixar en suspens en compliment de la pena fins que es resolgués l'indult que ha sol·licitat al govern espanyol. L'Audiència, però, no va acceptar el seu recurs de súplica i va ratificar el seu ingrés a presó aquest dijous com a màxim.De res han servit els arguments de la defensa de l'expresident del Palau, que sostenien que no havia d'entrar a la presó pateix una "malaltia greu i irreversible, amb progressió a l'empitjorament" i amb dependència de terceres persones, tot i admetre que la seva vida no corre perill a curt termini. De fet, les imatges recents de Millet -entrant i sortint dels jutjats- són sempre en cadira de rodes i visiblement desmillorat. El tribunal, però, va concloure la setmana passada que no hi ha cap informe mèdic que acrediti aquesta suposada malaltia incurable que esgrimeix la seva defensa.Millet va ser condemnat l'any 2018 -una condemna que aquest abril va ratificar el Suprem- pels delictes de malversació de fons públics, apropiació indeguda, tràfic d'influències, falsificació de documents mercantils, falsedat comptable i blanqueig de capitals. El tribunal li va imposar una pena de nou anys i vuit mesos de presó, la més alta del cas Palau que es va destapar l'any 2009. Jordi Montull, la seva mà dreta en la gestió de la institució, va ser condemnat a set anys i sis mesos, i Daniel Osàcar, extresorer de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), a tres anys i mig.

