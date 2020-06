Alliberen 235 exemplars del tritó del Montseny en quatre torrents del parc natural

Un exemplar vde tritó del Montseny. Foto: Diputació de Girona

Personal tècnic del projecte Life Tritó Montseny ha alliberat aquesta primavera 235 exemplars del tritó del Montseny en torrents del Parc Natural. L'objectiu és incrementar l'àrea de distribució d'aquesta espècie endèmica del massís, catalogada en perill crític. En concret, s'han deixat anar 107 individus de la varietat occidental i 128 de l'oriental, en quatre torrents de l'espai. Es tracta d'exemplars provinents del programa de cria en captivitat que es du a terme als centres de fauna de Torreferrussa i el Pont de Suert, i al Zoo de Barcelona.Gràcies a aquest programa, que també inclou el Zoo de Chester, la cria de l'espècie s'ha multiplicat en els darrers anys, i actualment es poden arribar a produir unes 500 larves anuals. L'acció vol mantenir un reservori genètic als centres per garantir el futur de l'espècie davant la critica situació a la natura de les poblacions originals. Alhora pretén augmentar la seva àrea de distribució amb l'alliberament d'exemplars en nous torrents.Dins del projecte Life Tritó Montseny, aquest és el segon alliberament, després del que es va efectuar l'any 2019. En total, des del 2010 s'han deixat anar més d'un miler d'exemplars en sis torrents diferents.Al sector occidental, aquest alliberament ha permès reforçar la població d'un torrent on es van alliberar exemplars per primer cop l'any passat, amb bons resultats de supervivència. A més, en un altre punt, s'ha reforçat la primera població que es va crear a partir de tritons nascuts a Torreferrussa entre els anys 2010 i 2014.Al sector oriental, s'han deixat anar exemplars en dos torrents més. En un ja s'hi havien posat larves l'any 2015, i s'espera que amb futurs alliberaments aquestes dues poblacions es puguin arribar a connectar entre elles formant-ne una d'única.El seguiment sobre el terreny ha permès constatar la supervivència de les larves alliberades l'any 2015 en un altre sector. Això confirma la bona adaptació a les condicions dels torrents dels exemplars independentment de la seva etapa. Tots aquests indicadors duen els responsables del projecte a afirmar que la capacitat d'adaptació dels tritons procedents dels centres de cria és bona.Actualment, el principal punt feble en la conservació de l'espècie i l'increment de la seva distribució és la qualitat dels torrents potencials. Així, el projecte comprèn també la millora dels hàbitats d'aquests.

