Jordi Sànchez avisa el PDECat que la reordenació només passa per crear un nou partit

Jordi Sànchez, president de la Crida Nacional per la República, ha llançat aquest dijous un nou avís al PDECat: la reordenació de Junts per Catalunya (JxCat) -encallada i sota l'amenaça de ruptura- passa per la creació d'una "nova organització política" en la qual no hi hagi "ni quotes ni vetos". Sànchez ha recalcat que Carles Puigdemont, líder de JxCat, impulsor de la Crida i militant de la formació hereva de CDC, està alineat amb aquesta proposta de nova formació. "El seu lideratge és indiscutit", ha indicat el dirigent empresonat a Lledoners en una entrevista a RAC1 aprofitant un permís."Tothom que vulgui hi serà", ha remarcat Sànchez en referència a la nova formació política. Un dels esculls de la negociació és que el PDECat descarta dissoldre's. El president de la Crida és "optimista", i ha apuntat que la via és "sumar el millor de cada formació". Puigdemont es manté en silenci sobre la situació interna, que es troba en la recta final a les portes d'encetar el camí cap a les eleccions catalanes. El partit que lidera David Bonvehí, amb qui Sànchez ha negociat -per ara sense èxit- la reordenació, no ha rebut cap proposta formal de l'expresident des de Waterloo.La direcció del PDECat es reuneix demà divendres en un context proper a la ruptura en la mesura que hi ha dos bàndols diferenciats: el que lidera Bonvehí, partidari que el partit no es dissolgui i d'arribar a un acord per coaligar-se amb la Crida, que compta amb dirigents com Ferran Bel, Marc Castells i Marc Solsona; i el que aposta per integrar-se en un nou instrument, tal com es va acordar en l'assemblea del 2018. En aquest sector s'hi troba Míriam Nogueras, que és vicepresidenta del partit, així com també veus com Lourdes Ciuró, Montserrat Morante -integrant de la direcció de la Crida- i Joan Pere Gómez, entre d'altres. Els afins a Bonvehí assenyalen que tenen majoria a la cúpula, però en el consell nacional sempre s'han imposat els partidaris de Puigdemont.Va ser així, per exemple, en les llistes de les eleccions espanyoles, europees i municipals -en el cas de Barcelona, amb Elsa Artadi com a protagonista- de la primavera del 2019 , quan el partit -així ho constaten mesos després els seus dirigents- va sentir-se menystingut, com ja havia passat en els comicis del desembre del 2017. En l'aposta per sumar amb la Crida també s'hi troben els sectors fins a Josep Rull i Jordi Turull, que promouen el tàndem Miquel Buch-Damià Calvet per al partit i la candidatura efectiva a la presidència de la Generalitat, respectivament.Sànchez ha insistit, en tot cas, que tant la direcció com les llistes electorals han de ser escollides per primàries. No ha descartat liderar les noves sigles que surtin de la reordenació, perquè la seva inhabilitació només l'afecta per ocupar càrrecs públics. "Hem de començar de nou amb un nou instrument que tingui musculatura i forces", ha recalcat el president de la Crida, que torna avui al vespre a la presó. "L'organització ha de sumar persones, no sigles ni entitats", ha indicat, al mateix temps que indicava que el nou partit no pot ser "la refundació de res".

