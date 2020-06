«Som el teu estiu»: 100 activitats per fer turisme a un salt de Barcelona

Busques una oferta de cap de setmana especial a prop de Barcelona? Somies un estiu ple d’aventures? Una ruta de muntanya o una visita cultural que tota la família recordi? Desitges gaudir d’una experiència gastronòmica única o t’imagines un dia inoblidable a la vora del mar i una posta de sol amb ambient chillout? Totes aquestes propostes i moltes més estan aplegades al web somelteuestiu.cat , un portal amb més de 100 propostes per gaudir d'un estiu especial al Baix Llobregat. Vies ferrades a la muntanya de Montserrat, excursions a la natura, explorar coves, visitar el delta del Llobregat, plans de platja com practicar el kayac, paddle surf o windsurf, viatjar en autocaravana, o un tast entre vinyes, a més de la millor proposta gastronòmica de la comarca i escapades úniques per passar unes nits d'estiu inoblidables.El web incorpora els consells i totes les mesures de seguretat i de sanitat per prevenir la Covid-19. I, al seu torn, totes les empreses turístiques expliquen les mesures que han aplicat i com s’han preparat per acollir els visitants amb garanties.La campanya , impulsada pel Consorci de Turisme del Baix Llobregat amb estreta col·laboració de la Diputació de Barcelona i l’Agència Catalana de Turisme, sortejarà al llarg de l'estiu dues escapades amb allotjament, dinar, sopar i activitats per a dues persones al Baix Llobregat. Només cal entrar al web “Som el teu estiu” i participar en el sorteig

