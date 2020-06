​El Festival de Sitges es dedicarà al clàssic de terror «El gabinet del Dr. Caligari» que fa 100 anys

La pel·lícula alemanya El gabinet del Dr. Caligari dirigida per Robert Wiene serà el leitmotiv de la 53a edició del F estival de cinema de Sitges. "Aquest any el dedicarem a la primera pel·lícula de terror del cinema fantàstic que fa cent anys", anuncia Mònica Garcia, la directora general de la Fundació del Festival de Sitges, en una entrevista amb l'ACN.Això es plasmarà al cartell, en una retrospectiva i al llibre oficial d'enguany, detalla. La directora general de la Fundació assegura que l'edició es manté a l'octubre "encara que hi hagués un rebrot molt greu", ja que llavors es potenciaria la part en línia. Admet que estan defugint dedicar un espai al cinema de terror i fantàstic sobre pandèmies.La pel·lícula muda de terror El gabinet del Dr. Caligari, de l'any 1920, tindrà un pes molt important en la pròxima edició de Festival de Sitges. La idea, explica Garcia, és reflexionar sobre la seva influència i celebrar els seus cent anys. Així mateix, assegura que enguany defugiran dedicar-li un espai a les pel·lícules sobre pandèmies després de la crisi viscuda arran del coronavirus.En aquesta edició postCovid 19, el festival comptarà amb totes les seccions, excepte la de Sitges Cocoon de realitat virtual i el volum total de pel·lícules estarà reduït "proporcionalment" perquè el projecte presentat es va crear en el marc de la darrera normativa que fixava un aforament en sala del 50%. Si més endavant, detalla Garcia, les normes canvien ho incrementaran fins al 60%, 70% o 80%. Així mateix, hi haurà sessions que intentaran que l'aforament tingui butaques preassignades i es limitarà la venda de darrer minut en taquilla.Garcia explica que des de fa un temps van dissenyar un "format híbrid" de festival amb una part amb presència física i un altre digital, tot i desconèixer fins a quin grau s'aplicaria en cada cas. "Al principi érem molt optimistes i ens plantejàvem una part digital que fos complementària", però després en el confinament i amb l'anunci dels aforaments a les sales van veure clar que aquesta part online havia de ser més gran. "Actualment hem recuperat part de l'optimisme i aplicarem un protocol propi que és el que també desenvolupa la Catalunya Film Festival i es garantirà l'aforament" segons la normativa de cada moment.Pel que fa els convidats internacionals, Garcia explica que no hi volen renunciar i es van plantejar, en un primer moment, que participessin via online. Actualment, però, considera que a l'obrir-se les fronteres a la Unió Europea els convidats de produccions de cinema fantàstic europeu puguin participar al festival per presentar les seves pel·lícules.En aquest context, creu que el format "híbrid té més sentit que mai perquè es faran actes amb públic a sala i online i amb convidats que participin en línia i en directe. "És el temps que ens toca viure en aquesta edició", afegeix.Sobre les projeccions en línia, Garcia assenyala que han buscat una plataforma que repliqui les mateixes condicions que una sala de cinema. En aquesta sala virtual es posaran a la venda 1.200 entrades. Indica que la idea és tenir el màxim de programació online, però són conscients que és molt complicat de tenir-la tota per la dificultat d'aconseguir els permisos i en altres casos no té tan sentit com la projecció d'una pel·lícula antiga.Garcia admet que des del primer dia van desenvolupar un pla d'afectació amb quatre escenaris possibles i "una opció era posposar al desembre", però actualment ni s'ho plantegen."El projecte de festival es manté a l'octubre, encara que hi hagués un rebrot molt greu faria decantar la balança sobre quina part és en línia i quina part física. El nostre projecte es manté del 8 al 18 d'octubre".

