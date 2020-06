​Els 500 policies espanyols amb les pitjors notes de l'Acadèmia, destinats a Catalunya

Els agents de la Policia Nacional espanyola no volen anar a Catalunya. Els sindicats en culpen el clima social provocat pel procés i el cost de la vida al nostre país.Això es confirma en la relació de destins dels agents que surten de l’Acadèmia, al qual ha tingut accés El País . Una quarta part dels 3.176 policies nacionals que s’han acabat de llicenciar gairebé una quarta part aniran a Catalunya.Però hi ha una dada més preocupant i significativa. Dels 716 agents que durant les properes setmanes s’han d’incorporar a les comissaries i llocs fronterers de Catalunya, 496 se situen entre les 500 pitjors qualificacions. Per contra, entre el mig miler d’alumnes amb les millors notes i que, per tant, poden escollir destí, només vuit han demanat anar a Catalunya.Això ha provocat que Catalunya torni a ser aquest any la segona comunitat que rep més agents novells, només per sota de Madrid, amb el doble (1.852). Cal destacar però que Madrid té la plantilla policial més gran de l’Estat, amb uns 15.000 agents, ja que a més del desplegament territorial necessaris, concentra els serveis centrals del cos. A Catalunya, en canvi, les funcions de la Policia Nacional són mínimes, i a principis d’any hi havia només 3.452 agents.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor