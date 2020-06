JxCat acusa ERC i CUP de «còmplices dels opressors» per no secundar-los amb el suplicatori de Borràs

En el mateix país on empresonen i envien a l'exili governs que posen urnes, on la policia patriòtica fabrica informes falsos, on s’instrumentalitza la justícia i on alguns oprimits miren cap un altre costat quan toca plantar cara, esdevenint així còmplices dels opressors. https://t.co/d9DIQ6qEuI — Míriam Nogueras 🎗 (@miriamnoguerasM) June 24, 2020

Nou episodi en la disputa entre els partits independentistes pel suplicatori de Laura Borràs. Després d'assegurar que l'única posició "digna" que es pot adoptar en la votació és la del "no" (mentre ERC i CUP preveuen no participar-hi), ara ha estat la portaveu adjunta al Congrés i vicepresidenta del PDECat, Míriam Nogueras, qui ha pressionat els altres partits a través de Twitter.Així, Nogueras ha respost un tuit de Gabriel Rufián en el qual es preguntava "en quin tipus de país no s'investiga la relació entre un dels pitjors atemptats de la seva història i els seus serveis d'intel·ligència". "En el mateix país on empresonen i envien a l'exili governs que posen urnes, on la policia patriòtica fabrica informes falsos, on s'instrumentalitza la justícia", ha respost Nogueras.En clara referència a la postura d'ERC i la CUP en la votació del suplicatori de Borràs, Nogueras ha afegit que "alguns oprimits miren cap un altre costat quan toca plantar cara, esdevenint així còmplices dels opressors".Borràs prendrà la paraula aquest dijous davant el ple per defensar-se. Com ja va fer davant la Comissió de l'Estatut del Diputat, insistirà que el seu cas és fruit d'una investigació prospectiva i que no ha comès cap dels delictes pels que el Suprem la vol investigar. La portaveu de JxCaT manté que "no s'ha comès cap il·legalitat i així ho acredita l'informe dels Mossos i de la sindicatura".

