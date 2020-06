Les conclusions conjuntes de PSOE i UP sobre la comissió de reconstrucció no inclouen l'impost a les grans fortunes

Les conclusions de PSOE i Unides Podem sobre la comissió per a la reconstrucció del Congrés no inclouen un impost per a les grans fortunes, tal com volia el partit de Pablo Iglesias. Les propostes de resolució sobre política fiscal es limiten a avançar en la progressivitat del sistema fiscal "per tal que aportin més els que més tenen i perquè rebin més els que més ho necessiten". El document fa referència a les grans fortunes quan diu que cal enfortir la lluita contra el frau fiscal, especialment el relacionat amb "les grans fortunes i l'economia submergida". Les conclusions també inclouen estudiar "en el marc jurídic vigent" la possibilitat de permetre a entitats locals sanejades que utilitzin part del superàvit a mesures concretes.En l'àmbit de la sanitat, PSOE i UP proposen "redissenyar una nova arquitectura institucional" per al conjunt del sistema nacional de salut basada en la "cogovernança, la cooperació i la coordinació" de les comunitats autònomes entre elles i amb el Ministeri de Sanitat. En aquest sentit, aposten per "reforçar" el Ministeri de Sanitat per tal que pugui realitzar amb "efectivitat" les seves funcions en un sistema descentralitzat. Concretament, proposen dotar el ministeri de "recursos addicionals, de personal, econòmics i tecnològics així com de capacitats per atendre l'especificitat del sector sanitari".Pel que fa a les residències de persones grans, el text proposa "promoure" juntament amb les comunitats autònomes la coordinació del sistema sanitari i el social. I concretament sobre les residències, estableix que "el seguiment de l'atenció sanitària es realitzarà pel centre de salut amb derivació a hospital quan la situació clínica ho requereixi".Així mateix, les conclusions també diuen que els serveis socials hauran d'establir "acreditacions de formació del personal de cures" i un "sistema d'inspecció periòdica" per comprovar el compliment de les condicions exigides als centres residencials.Està previst que la comissió per a la reconstrucció del Congrés voti les seves conclusions el 3 d'abril. Després el dictamen es discutirà i votarà al ple de la cambra baixa.

