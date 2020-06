Neixen uns trigènims amb Covid-19 tot i que els pares són negatius

Novetats en el comportament del coronavirus en humans. Aquest cop es tracta d'uns trigènims que just després de néixer han donat positiu de Covid-19. El que fa "inèdit el fet", segons els metges, és que els pares són negatius.Segons recull el 324 ,dos dels tres nadons estan bé, però el tercer té símptomes de "dificultats respiratòries". Les proves PCR es van fer el 17 de juny seguint el protocol i per ara tots tres estan aïllats i sota vigilància.Mónica Liliana Rangel Martínez, secretària de Salut de San Luis Potosí, ha descartat, en entrevistes a mitjans locals, que els nadons s'hagin pogut contagiar a l'hospital. Així doncs el que ara es pregunten els metges és quina ha estat la via de transmissió durant l'embaràs. Una de les possibilitats que contemplen és que hagi estat a través de la placenta. Els metges de l'hospital on tracten els nadons afirmen que és un cas únic a tot el món, perquè fins ara no s'havia registrat cap contagi en un naixement múltiple.

