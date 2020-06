Compromís reclama que es compleixin les sentències i es retornin als consumidors els diners del Castor

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha exigit al govern espanyol la devolució als consumidors de les quantitats que se'ls va cobrar en les factures del gas per finançar el costos del projecte Castor els anys 2014 i 2018 i que diverses sentències, tant dels tribunals Constitucional com Suprem, han considerat il·legals. "La sentència és ben clara i els prop de 34,5 milions d'euros de pagaments irregulars a Enagás han de tornar al seu lloc d'origen, com és la butxaca dels consumidors del gas i no al sistema gasista ni a realitzar millores en altres infraestructures de l'Estat", ha assenyalat Mulet, en referència a la demanda presentada contra l'Estat per la patronal catalana Cecot després d'una nova sentència que anul·lava els pagaments.Considera Mulet que la forma d'actuar de l'executiu estatal en contra dels afectats del Castor és "novament injusta". "Els fets són especialment greus, ja que estem parlant d'una infraestructura que no es va arribar a posar en funcionament, un xurro, pel qual mitjançant Ordres Ministerials se'ls van cobrar conceptes i quanties pels costos de les plantes totalment il·legals que no s'han retornat als consumidors de gas per part d'unes institucions que miren cap a un altre costat", ha argumentat.D'altra banda, Compromís ja ha anunciat que, al costat d'altres forces integrades en el grup de l'Esquerra Confederal del Senat, intentarà que s'aprovi la creació d'una comissió d'investigació per esclarir les responsabilitats existents en la tramitació, aprovació, finançament i indemnització del projecte Castor. Durant la passada legislatura, la Cambra Alta ja va rebutjar amb els únics vots del PP la seva creació. Fa just una setmana, a més, el PSOE va sumar els seus vots als dels populars, Vox i UPN per vetar la creació d'una comissió al Congrés.Segons ha adduït el senador valencià, la seva posada en marxa resulta especialment important perquè "els ciutadans puguin tenir en la comissió un important focus d'informació, oberta i transparent davant un cas d'interès general que no ha deixat indiferent a la societat i que ha estat envoltat d'opacitat, sobrecostos, sismicitat i mala gestió".

