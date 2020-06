Borràs envia una carta als diputats el dia abans que facin un «vot preconcebut» sobre el suplicatori

La portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, ha enviat una carta als 350 diputats el dia abans que aquest dijous la cambra baixa voti el suplicatori per decidir si el Tribunal Suprem la investiga per la seva gestió al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). En la carta, Borràs lamenta la "vulneració de terminis processals" ja que, segons Borràs, el Suprem no va respectar el decret d'estat d'alarma, que va suspendre els terminis processals.A més, la portaveu de JxCat dona informació als diputats sobre el seu cas abans que aquests facin un "vot preconcebut". I lamenta que, per la situació de la pandèmia, tant el dictamen de la Comissió de l'Estatut del Diputat com el debat i votació al ple siguin a porta tancada.Borràs assegura que a dia d'avui el Tribunal Suprem no ha notificat ni ella ni als seus advocats la tramitació del suplicatori. I ha recordat que quan el suplicatori va arribar a la cambra baixa, va presentar una sol·licitud de reconsideració sobre la seva admissió a tràmit en considerar que el Suprem no havia respectat el decret d'estat d'alarma i que, segons el reglament del Congrés, no es poden admetre el suplicatoris "que no siguin cursats i documentats en la forma exigida per les lleis processals vigents". Borràs lamenta que la Mesa desestimés la seva petició tenint en compte que "la vulneració de terminis processals és una vulneració de garanties".Borràs també es queixa que, pel context de la pandèmia, el dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats i les seves al·legacions en aquesta comissió es van fer a porta tancada. I que, el debat i votació del suplicatori en el ple d'aquest dijous també seran a porta tancada i amb la limitació presencial del 50% dels diputats.Davant d'aquesta situació, Borràs envia per correu electrònic als diputats informació sobre el seu cas abans que facin un "vot preconcebut". "Em sento en l'obligació d'adjuntar la reconsideració presentada a la Mesa així com l'enllaç de la roda de premsa que vaig fer just després de la meva compareixença en la comissió", afegeix.

