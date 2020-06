Què canvia a Catalunya partir de dijous en «l'etapa de represa»?

Tres mesos després de l'inici de l'estat d'alarma, Catalunya dona per conclòs a partir d'aquesta mitjanit els límits d'aforaments als espais tancats i a l'aire lliure. Aquesta etapa de "represa" estarà marcada per la convivència amb el coronavirus, que no ha deixat d'existir, fins que hi hagi una vacuna o tractament eficaç i estarà regida per una pauta que té. A continuació, els principals interrogants amb resposta.

​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor