JxCat afirma que l’única posició «digna» sobre el suplicatori de Borràs és votar «no»

Fonts de JxCaT han assegurat aquest dimecres que l’única posició “digna” que poden adoptar dijous al ple del Congrés en la votació del suplicatori del Suprem contra Laura Borràs és un "no". ERC i la CUP preveuen a hores d’ara –juntament amb Bildu- no participar a la votació perquè consideren que és el plantejament que més s’ajusta als seus postulats a favor que s’investigui la suposada corrupció però amb seriosos dubtes que Borràs sigui objecte d’un procés just al Tribunal Suprem.Borràs prendrà la paraula al ple –que debatrà aquest punt a porta tancada- per denunciar el que considera un procediment irregular contra ella, fruit d’una investigació prospectiva de la Guàrdia Civil.Fonts del partit han llançat aquest missatge 24 hores abans de la votació de dijous. De fet, la proposta originària de no participar conjuntament a la votació va sortir de JxCaT, però aleshores, apunten aquestes fonts, ERC i la CUP es van posar de perfil i només van respondre amb evasives.Ara, asseguren, l’única posició “digna i coherent” és votar ‘no’ al suplicatori del Suprem, perquè “ha quedat demostrat que Borràs o ha comès cap delicte, que aquesta causa és una construcció de la Guàrdia Civil” i “hi ha precedents que el Tribunal Suprem no li oferirà un judici just”.Borràs prendrà la paraula aquest dijous davant el ple per defensar-se. Tal com va fer davant la Comissió de l’Estatut del Diputat, insistirà que el seu cas és fruit d’una investigació prospectiva i que no ha comès cap dels delictes pels que el Suprem la vol investigar. La portaveu de JxCaT insisteix en que "no s'ha comès cap il·legalitat i així ho acredita l'informe dels Mossos i de la sindicatura".

