El govern valencià confirma el brot de coronavirus a la comarca d'Horta Nord

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha confirmat l'existència d'un brot a la localitat valenciana de Rafelbunyol, a la comarca de l'Horta Nord, i ha elevat a set els casos confirmats actius de Covid-19.Segons han explicat des d'aquest departament en un comunicat, Salut Pública va iniciar una investigació de tres casos, membres d'un mateix nucli familiar, que presentaven infecció activa per coronavirus. Aquesta investigació va portar a estudiar possibles contactes a l'empresa on treballen.En concret s'han realitzat proves PCR a 349 treballadors d'aquesta empresa, situada a Rafelbunyol. Després de l'estudi i comprovacions de cada mostra, Salut Pública ha pogut comprovar que 345 han donat resultat negatiu i, aquest mateix dimecres, saber que hi ha quatre casos amb infecció activa, de manera que confirma que hi ha un brot epidèmic amb un total de set casos, inclosos els tres membres de la unitat familiar, per la qual es va iniciar l'estudi i seguiment.Des de Salut Pública han confirmat que continuaran realitzant investigacions en alguns d'aquests casos per confirmar la seva capacitat de transmissió. També està previst realitzar PCR al voltant de 100 treballadors més.Les primeres estimacions epidemiològiques apunten cap a un baix índex de transmissió, però es considera oportú continuar realitzant PCR per poder descartar més casos en tota aquesta àrea de treball.Tant a l'empresa com al seu servei de prevenció de riscos laborals se'ls ha reiterat indicacions, al costat de l'estratègia de prevenció del Ministeri, com que davant d'un cas sospitós nou, se li farà una PCR en les primeres 24 hores.

