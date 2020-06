Acaba sense acord la reunió sobre la prorroga dels ERTO

La reunió entre l'executiu espanyol, sindicats i patronals per arribar a una entesa sobre la pròrroga dels ERTO ha acabat en punt mort. Després d'hores de reunió al llarg d'aquest dimecres, en què el Ministeri de Treball i els agents socials tenien per objectiu marxar de sala amb un pacte sota el braç, el resultat ha estat que les negociacions continuaran en les pròximes hores.Actualment a Catalunya més de 700.000 persones estan afectades per un expedient de regulació temporal i es veuen afectades per aquestes negociacions en les quals es decidirà si els ERTO es mantenen fins a finals de setembre.El secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, ha explicat aquesta tarda en declaracions a Onda Cero, que la reunió ha acabat poc després de les quatre de la tarda i que els principals "entrebancs" per aconseguir arribar a un acord vénen per part del mateix govern central. En gran part, a causa de l'impacte econòmic que l'executiu calcula que tindrà l'allargament dels ERTO fins a finals de setembre.

