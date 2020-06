El fons voltor Azora anuncia accions legals contra l'Ajuntament de Barcelona

Els fons d'inversió immobiliària Azora ha anunciat a través d'un comunicat la intenció d'iniciar accions legals contra l'Ajuntament de Barcelona. El consistori va anunciar la setmana passada l'obertura d'un expedient sancionador contra el grup , a qui acusen de tenir buits 20 pisos de protecció oficial durant període de tres anys.La infracció està tipificada com a "molt greu" segons la llei d'habitatge del 2007. Si l'expedient tira endavant, Azora haurà de fer front a una multa que pot anar dels 90.000 als 900.000 euros per cada immoble.El fons, però, qualifica de "falsa" l'acusació de l'Ajuntament. A més, consideren que el consistori una "campanya de desprestigi i assetjament" per "motius ideològics."Amb un mínim de diligència, l'Ajuntament podria haver comprovat que els pisos havien estat ocupats abans d'iniciar l'expedient", assegura el fons.L'anunci d'Azora és un nou capítol del conflicte que manté amb l'Ajuntament de Barcelona. El consistori ha instat diverses vegades el fons a negociar per no fer pagar lloguers "abusius" als llogaters. El Sindicat de Llogaters lidera la demanda de negociació col·lectiva a diferents municipis catalans.

