VÍDEO Aglomeracions a Menorca per Sant Joan tot i la suspensió de les festes

@JesusCintora mientras tanto en Ciutadella de Menorca 😢 por mucho que se suspendan las fiestas de Sant Joan... la gente es muy irresponsable 😡 pic.twitter.com/X0QUL30Tmw — Toni Ocanya (@toniocanya) June 23, 2020

Polèmica per les imatges d'aglomeracions espontànies a Ciutadella per els festes de Sant Joan. Malgrat que des del govern insular s'havia decidit suspendre la celebració de les festes de Sant Joan, la més important a l'illa, ha estat impossible evitar l'acumulació espontània de persones durant la jornada d'ahir.Al vídeo es veuen desenes de persones saltant i cridant "Ciutadella", en un dels moments en que es volia recrear "el primer toc de flabiol" i que marca un dels moments àlgid de la celebració a Menorca.Les imatges han despertat la indignació a la xarxa ja que no es respecta cap mena de mesura de seguretat, ni es porten mascaretes ni es manté el metre i mig de distància. Ara bé, cal recordar que durant 48 dies Menorca s'ha mantingut sense registrar cap nou cas de coronavirus. L'últim que ha aparegut i que ha trencat la ratxa de l'illa ha estat importat: una parella menorquina que havia tornat dels Estats Units per motius laborals

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor