La CUP reclama suspendre un regidor de JxCat al Port de la Selva per piulades racistes i masclistes

La diputada de la CUP al Parlament Natàlia Sànchez ha reclamat a l'Ajuntament del Port de la Selva la "suspensió de funcions immediata" del primer tinent d'alcaldia, Roger Pinart. El motiu, les piulades racistes i masclistes que Pinart ha fet a Twitter els darrers dies.Pinart és primer tinent d'alcaldia del consistori governat per Junts per Catalunya i Sànchez també demana a l'alcalde, Josep Maria Cervera, que intervingui. A més d'alcalde del Port de la Selva, Cervera també és president de l'Associació de Municipis per la Independència.La diputada cupaire considera "intolerables" dues piulades fetes per Pinart a través del seu compte personal. En la primera, el regidor respon un altre usuari assegurant que "jo vull que no em toquin els collons, ni els morets, ni els banquers, ni gent com tu".En la segona, respon a un altre usuari que l'acusa de xenòfob: "El dia que us assaltin el pis i us violin, aplaudiré amb les orelles".Les dues piulades van arribar després que Pinart intervingués a Twitter en relació a la concentració d'aquest dilluns a les portes d'un pis ocupat a Llançà. Un grup de veïns hi va anar per increpar un grup de joves migrants que hi viu, acusant-los d'haver comès delictes al poble.Pinart, que controla l'àrea de Seguretat de l'Ajuntament del Port de la Selva va qualificar els joves migrants de "xusma" i de "delinqüents en potència".

