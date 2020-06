Un parella procedent dels Estats Units, primers casos de coronavirus a Menorca en un mes i mig

Menorca ha tornat a registrar nous casos actius de coronavirus després de 48 dies. Es tracta d'una parella balear procedent dels Estats Units que ha donat positiu en la Covid-19. Feia temps que vivien al país nord-americà, però han tornat a l'illa per motius laborals.Segons informa el Servei de Salut de les Illes Balears, tots dos van decidir posar-se en quarantena en arribar, malgrat no tenir símptomes, i han estat aïllats en un pis de la família sense sortir. Durant tot el trajecte fins a Menorca van anar amb mascareta i, en el vaixell que els va portar des de Barcelona, van passar una nit sols a la cabina.L'home va començar a tenir símptomes el diumenge i es va posar en contacte amb el 061. Les Unitats Volants d'Atenció al Coronavirus (UVAC) van recollir mostres de la parella i les proves PCR han donat resultat positiu en Covid-19, a pesar que la dona està asimptomàtica de moment.Ara, continuen tots dos aïllats al domicili i se'ls hi està fent un seguiment.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor