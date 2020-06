El Suprem confirma la condemna de sis mesos de presó a un grup de rap per «enaltiment del terrorisme»

El Tribunal Suprem ha confirmat la condemna de sis mesos de presó als 12 membres del grup de rap La Insurgencia per un delicte d'enaltiment del terrorisme, en considerar que exalcen en les seves cançons els GRAPO i els seus integrants.L'alt tribunal ha desestimat els recursos dels condemnats argumentant que el contingut de les lletres de les cançons suposen la "difusió de missatges que justifiquen la violència i expressen simpatia enfront de l'eliminació física del dissident, incitant a la violència mitjançant el record de persones relacionades amb activitats terroristes i enaltint conductes que han causat greu dany al país i a moltes víctimes del terrorisme". Un dels cinc magistrats ha emès un vot particular discrepant.El Suprem ratifica així la decisió de la sala d'apel·lació de l'Audiència Nacional, que va rebaixar a sis mesos la pena de dos anys de presó imposada inicialment per la pròpia audiència."Els fets provats no suposen una crítica, ni una opinió, ni un ús democràtic de les xarxes socials", sinó un "enaltiment de conductes violentes i busquen reforçar l'ideari dels que van portar a terme actes terroristes", continuen els magistrats.Segons el Suprem, no està prohibit l'elogi o la defensa d'idees o doctrines per més que aquestes s'allunyin o fins i tot posin en qüestió el marc constitucional. "Es tracta de quelcom tan senzill com perseguir l'exaltació dels mètodes terroristes, radicalment il·legítims des de qualsevol perspectiva constitucional", insisteix l'alt tribunal.Ara bé, un dels magistrats ha signat un vot participar discrepant perquè considera que no ha quedat justificat que s'hagi produït una efectiva incitació a la comissió d'actes terroristes tot i que fos de manera indirecta.

